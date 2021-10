Il Milan pare non avere certezze sul rinnovo di Franck Kessie. Il giocatore della Costa d'Avorio non ha infatti accettato l'offerta da 5 milioni per il rinnovo contrattuale. La distanza tra domanda e offerta sembrerebbe difficile da colmare; ecco perchè i rossoneri si stanno guardando attorno, in caso di addio del centrocampista. Fra i nomi che circolano c'è quello di Boubacar Kamara, del Marsiglia.

Milan, idea Kamara se non dovesse rinnovare Kessie

Il mediano ivoriano è inoltre nel mirino dei top club europei, in particolare del Paris Saint Germain di Leonardo, del Barcellona e del Real Madrid, che vogliono rinforzare i loro rispettivi centrocampi; in particolare, i bluagrana vorrebbero accaparrarsi le prestazioni dell'ex Atalanta a parametro zero, regalando così a Koeman un centrocampista di altissimo livello e che possa diventare il nuovo leader del centrocampo del Barcellona.

Per questo i rossoneri stanno monitorando la situazione di Boubacar Kamara, centrocampista classe '99 del Marsiglia, che in caso di mancato rinnovo di Kessie potrebbe essere un suo possibile sostituto. La dirigenza rossonera avrebbe però deciso di non affondare ancora il colpo, perchè vuole attendere la decisione definitiva del centrocampista ivoriano.

Kamara non è il solo sul taccuino di Massara e Maldini: tra le alternative, c'è anche Dony Van De Beek, centrocampista olandese del Manchester United, che pare ormai fuori dal progetto dei Red Devils. I rossoneri potrebbero proporre un prestito secco per l'ex Ajax, ma devono fare i conti con l'interesse dell'Inter, che vuole rinforzare la mediana a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Porto-Milan, Pioli: 'Affrontiamo un avversario di livello'

Intanto, i rossoneri stanno preparando la fondamentale sfida di Champions League contro il Porto, match fondamentale per il prosieguo del cammino europeo dei rossonero, in programma per martedì 19 ottobre.

Il tecnico Stefano Pioli ha rimarcato la difficoltà della sfida, dichiarando: "Affrontiamo un avversario solido, compatto.Sarà una partita di alto livello".

L'allenatore rossonero ha poi espresso le sue considerazioni su Ibrahimovic e sul ballottaggio Krunic-Maldini, chiamati a sostituire Diaz: "Ibra può alzare il suo minutaggio. Si giocano il posto Krunic e Maldini. Rade ha fatto bene contro il Verona".

In merito alla formazione Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1, ma con qualche novità rispetto alla sfida di campionato: ritorna Kjaer al centro della difesa e soprattutto Tonali in cabina di regia, accanto a Kessie. In attacco, confermato Giroud, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Krunic, Saelamakers e Leao che vive un grande momento di forma.