L'Inter in questo inizio stagione sta raccogliendo buoni risultati e prestazioni in campionato. Non è così in Champions League, dove in due partite ha subito una sconfitta contro il Real Madrid ed un pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le principali difficoltà nelle competizioni europee sembrano riguardare il settore avanzato, con i nerazzurri che non sono riusciti a realizzare un gol nelle ultime due partite. L'ex tecnico del Milan Sacchi ha recentemente criticato l'atteggiamento rinunciatario dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk, ritenendo troppi i tre difensori per affrontare un settore avanzato formato da due punte come quello ucraino.

A supporto delle parole di Sacchi anche le recenti prestazioni di Milan Skriniar, probabilmente il migliore in campo nell'ultimo match di Champions League. Lo slovacco è oramai diventato uno dei giocatori preferiti dai tifosi dell'Inter, alcuni dei quali lo considerano il capitano ideale per il post Handanovic. Skriniar però piace a diverse società europee e potrebbe arrivare un'offerta importante per il giocatore il prossimo Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United avrebbe offerto il cartellino di Donny Van De Beek all'Inter in cambio del difensore.

L'Inter potrebbe cedere Skriniar solo per un'offerta importante

Il Manchester United starebbe cercando un rinforzo importante per la difesa e lo avrebbe individuato in Milan Skriniar.

Per questo avrebbe offerto in cambio il cartellino del centrocampista Donny Van de Beek. L'olandese sta raccogliendo poco minutaggio in questo inizio di stagione e starebbe valutando di lasciare la società inglese. L'Inter però ritiene Skriniar un giocatore importante e potrebbe cederlo solamente se dovesse arrivare un'offerta importante.

Di certo la situazione economica difficile della Famiglia Zhang sta alimentando indiscrezioni di mercato in merito ad altre possibili cessioni pesanti per l'Inter la prossima stagione. Una di queste potrebbe essere proprio Milan Skriniar.

Il mercato dell'Inter

L'Inter dovrà risolvere nelle prossime settimane le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza.

Sono due i giocatori che rischiano di lasciare la società a parametro zero la prossima stagione. Si tratta di Ivan Perisic e di Marcelo Brozovic. Il classe 1989 difficilmente prolungherà il suo contratto con la società nerazzurra per motivi anagrafici ma anche perché ha un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

Diversa è invece la posizione di Marcelo Brozovic, stimato da Inzaghi e ritenuto molto importante nel centrocampo nerazzurro. Non sarà facile trovare un'intesa contrattuale perché il giocatore vorrebbe un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.