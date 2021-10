La Juventus nelle prossime settimane si dedicherà alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Ci sono cinque giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera a parametro zero la prossima stagione: Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. In questo momento i più vicini alla permanenza sembrano essere l'argentino e il colombiano, che potrebbero prolungare i loro contratti con la società bianconera nelle prossime settimane. Per gli altri si aspetterà probabilmente i primi mesi del 2022.

Va in scadenza a giugno 2023 invece il centrocampista Aaron Ramsey, che non ha inciso come ci aspettava da quando è arrivato in bianconero. Ingaggiato a parametro zero nel 2019, il gallese è stato condizionato anche dagli infortunati che non ne hanno agevolato l'adattamento al calcio italiano, molto diverso da quello inglese. Proprio per questo potrebbe ritornare nel campionato che lo ha valorizzato a tal punto da diventare un riferimento della nazionale del Galles e dell'Arsenal. Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto dell'Everton, alla ricerca di un giocatore di qualità e di esperienza internazionale. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro.

Possibile scambio di mercato fra Ramsey e Allan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Everton sarebbe interessato all'acquisto di Aaron Ramsey. La società inglese potrebbe offrire in cambio il cartellino del centrocampista brasiliano Allan, anche lui valutato circa 25 milioni di euro. Sarebbe quindi una trattativa di mercato alla pari e che porterebbe comunque vantaggi anche dal punto di vista del bilancio societario.

Sarebbe infatti una plusvalenza finanziaria sia per l'Everton che per la Juventus. La società bianconera andrebbe inoltre ad alleggerire in maniera evidente il monte ingaggi, in considerazione del fatto che Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro. Allan potrebbe accontentarsi di circa la metà dell'ingaggio oltre al fatto che la Juventus andrebbe ad usufruire del Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri. Allan sarebbe un giocatore importante per Allegri perché garantirebbe equilibrio. Potrebbe giocare in un eventuale centrocampo due o a tre.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare un altro acquisto importante a centrocampo la prossima stagione, soprattutto se dovesse essere ceduto McKennie. L'americano piace al West Ham, che potrebbe investire circa 40 milioni di euro per acquistarlo. Alla Juventus potrebbe arrivare il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni.