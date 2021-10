Negli ultimi giorni ha suscitato molto clamore mediatico la vicenda riguardante la presunta crisi coniugale fra Mauro Icardi e Wanda Nara. L'argentino si dice che potrebbe aver tradito sua moglie con Maria Eugenia China Suarez, Nara ha deciso di lasciare Parigi per trasferirsi a Milano e 'scappare' dalla situazione pesante creatasi in famiglia. Il giocatore del Paris Saint Germain però ha deciso di chiedere perdono a sua moglie utilizzando i social, addirittura su Instagram ha tolto tutti gli account seguiti lasciando solamente quello di Wanda Nara.

Un segnale per dimostrare l'interesse per sua moglie. Alla fine la showgirl sembra aver deciso di perdonare suo marito, almeno dalle notizie arrivate dai social network della coppia. Tale situazione però non sarebbe stata gradita dal Paris Saint Germain, che avrebbe voluto evitare questo clamore mediatico nei confronti di un tesserato della società francese. Per questo non è da scartare la possibilità che Mauro Icardi lasci la Francia già a gennaio. Difficile la rescissione consensuale, potrebbe però partire in prestito. Su Icardi ci sarebbe l'interesse concreto di Milan e Juventus.

Il Paris Saint Germain non avrebbe gradito il clamore mediatico della vicenda Icardi-Nara

Secondo le ultime indiscrezioni il Paris Saint Germain non avrebbe gradito il clamore mediatico intorno alla vicenda Icardi-Nara.

Di conseguenza l'argentino potrebbe essere ceduto già a gennaio. Su di lui ci sarebbe l'interesse concreto di Milan e Juventus, che però investirebbero sul giocatore solo se non dovessero pagare il costo del cartellino. Per questo potrebbe rappresentare un'eventualità l'addio dell'argentino se il Paris Saint Germain decidesse di lasciarlo partire in prestito.

Di certo si tratterebbe di un investimento importante dal punto di vista dell'ingaggio, considerando che la punta argentina attualmente guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta durante il mercato di gennaio. Molto dipenderà dalla volontà della società bianconera di considerare un'eventuale cessione in prestito di Kaio Jorge.

Il brasiliano infatti potrebbe andare a giocare in una società di Serie A per permettergli di raccogliere più minutaggio. In tal caso arriverebbe un altro giocatore. Si è parlato di un interesse per Icardi ma la società bianconera starebbe valutando anche l'acquisto di Sergio Aguero se dovesse lasciare il Barcellona. Difficile arrivare a Dusan Vlahovic almeno a gennaio. Altro giocatore gradito dalla società bianconera è Lorenzo Lucca, punta del Pisa rivelazione del campionato di Serie B e attualmente valutato circa 10 milioni di euro dalla società toscana.