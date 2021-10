L'Inter potrebbe ricevere delle offerte per il cartellino di Nicolò Barella. Il Paris Saint Germain potrebbe decidere di mettere sul piatto circa 65 milioni di euro più il cartellino di Georginio Gregion Emile Wijnaldum. L'ex Liverpool si è recentemente lamentato per il poco spazio che il tecnico, Mauricio Pochettino, gli sta ritagliando nelle ultime uscite. Il centrocampista nerazzurro, però, sarebbe stato blindato dai dirigenti milanesi perché rappresenta il futuro della squadra e potrebbe essere anche scelto come nuovo capitano della squadra se Samir Handanovic dovesse non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022.

Barella si sta giocando i nuovo ruolo con un altro pilastro della formazione allenata da Simone Inzaghi: Milan Skriniar.

Il centrocampista olandese potrebbe essere un ritorno di fiamma per l'Inter che lo avrebbe già voluto durante la scorsa sessione di mercato. L'offerta più alta del club transalpino sullo stipendio, però, ha fatto la differenza.

Icardi potrebbe ritornare all'Inter

Dal Paris Saint Germain potrebbe però rientrare Mauro Icardi. L'attaccante argentino, dopo i problemi di famiglia che stanno emergendo per un presunto tradimento alla compagna, Wanda Mara, sarebbe disposto anche a tornare in Italia per non stare troppo lontano dalle due figlie. Il centravanti, inoltre, non sta giocando con molta frequenza e la presenza di Lionel Messi sarebbe un limite per lui.

Nel reparto offensivo le gerarchie sono chiare e l'attaccante vorrebbe essere nuovamente centrale in un progetto. La presenza di Lautaro Martinez e degli altri argentini potrebbe fare la differenza soprattutto se Wanda Nara non dovesse essere più il suo agente. La società presieduta attualmente dagli Zhang avrebbe bisogno di un rinforzo in attacco perché il solo Edin Dzeko non può reggere il peso delle competizioni in cui la squadra sarà impegnata quasi ogni tre giorni.

I problemi fisici di Joaquin Correa costringono i dirigenti a valutare ulteriori rinforzi. Ci sarebbe poi la questione spinosa relativa ad Alexis Sanchez. Il cileno, dopo lo sfogo postato al termine della gara contro il Sassuolo, potrebbe essere ceduto già nella sessione invernale. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Marsiglia, Betis Siviglia e Siviglia ma le trattative sarebbero frenate dall'alto ingaggio che attualmente percepisce (circa 7 milioni di euro all'anno).

Icardi, che piace molto anche alla Juventus, avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e potrebbe decidere di ritornare alla Pinetina soprattutto se il club dovesse essere acquisito dal nuovo fondo saudita Pif.