La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nei prossimi mesi. La società bianconera infatti starebbe lavorando a diverse cessioni per alleggerire la rosa. Allo stesso tempo si valutano anche gli acquisti ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Le principali esigenze sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato. Allegri vorrebbe un mediano bravo a garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni del Monaco, le alternative sono Ryan Gravenberch dell'Ajax e Renato Sanches del Lille.

Come punta invece piace Dusan Vlahovic, che però potrebbe essere acquistato durante il prossimo Calciomercato estivo. Secondo la stampa spagnola però la società bianconera potrebbe decidere di investire anche in difesa a gennaio. Attualmente sono quattro i centrali nella Juventus, Bonucci, de Ligt, Chiellini e Rugani. La società bianconera starebbe valutando un rinforzo giovane che possa inserirsi gradualmente e ritornare utile già nella seconda parte della stagione. Ci si riferisce ad Attila Szalai, difensore ungherese del Fenerbahce.

Il difensore Szalai possibile acquisto di gennaio: ci sarebbe anche l'Atletico Madrid sul giocatore

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti da giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Attila Szalai.

Il classe 1998 è uno dei riferimenti del Fenerbahce, ha una valutazione di circa 11 milioni di euro. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto dell'Atletico Madrid, alla ricerca di un rinforzo in difesa. Secondo la stampa spagnola Simeone potrebbe essere in vantaggio sulla Juventus ma anche sul Chelsea, altra società interessata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società bianconera dovrebbe quindi cercare di offrire di più degli spagnoli se vorrà acquistare Szalai.

Il mercato della Juventus

A proposito di difensori, arrivano indiscrezioni di mercato importanti in merito ad un interesse concreto di società inglesi per Matthijs De Ligt per la prossima stagione. Si parla di una possibile offerta del Chelsea e del Manchester City per il difensore.

A queste bisogna aggiungere anche il Barcellona, società a cui sarebbe stato offerto dal suo agente sportivo Mino Raiola. Se De Ligt dovesse partire la Juventus avrebbe una somma importante per rinforzare la rosa. Come possibile sostituto dell'olandese si parla di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Sarebbe quindi un rinforzo a parametro zero. Potrebbe essere un giocatore ideale perché mancino. Alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, che a giugno 2023 potrebbe lasciare il calcio giocato.