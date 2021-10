Si respira aria di ottimismo in casa Juventus dopo l'importantissima vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo, valevole per il terzo turno del girone di Champions League. Ora i bianconeri si trovano a punteggio pieno davanti al Chelsea (fermo a sei punti), avendo conquistato nove punti in tre partite disputate. Intanto, si continua a parlare di mercato. Le dirigenze dei top club europei sono sempre attive, tanto che il Calciomercato non si ferma neanche in autunno. Le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano, che ha trascinato la nazionale italiana alla vittoria dell'ultima edizione dell'Europeo, non viene considerato un titolare fisso dal tecnico del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino.

Mercato Juventus, i bianconeri monitorano la situazione Donnarumma

L'ex portiere del Milan è spesso costretto a lasciare il posto a Keylor Navas, portiere molto più esperto di lui. Il numero uno costaricano, inoltre, sta inanellando una serie di ottime prestazioni con la maglia del club parigino e questo, soprattutto dal punto di vista psicologico, non sta di certo aiutando l'ambientamento di Donnarumma in Francia. Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, Mino Raiola, noto agente del giocatore, sarebbe molto sorpreso e scontento della gestione del suo assistito al Paris Saint Germain. Se questa situazione non dovesse cambiare fino al termine della stagione, Raiola potrebbe spingere il portiere classe 1999 a cambiare squadra.

Dal momento che Keylor Navas, al momento, viene considerato titolare fisso dal tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino, non si esclude che Donnarumma decida di cambiare squadra. La Juventus sta monitorando con grandissima attenzione la situazione relativa all'ex portiere rossonero, da tempo pupillo dalla società bianconera.

Donnarumma viene considerato dagli addetti ai lavori il degno erede di Gianluigi Buffon e potrebbe ambientarsi molto bene a Torino. Per la Juventus, comunque, ci sarebbe la difficoltà di piazzare sul mercato Szczesny. In questa stagione il portiere polacco sta avendo prestazioni molto altalenanti. Ricordiamo, inoltre, che su Donnarumma ci sarebbe anche il Barcellona, alla ricerca di un erede per Ter Stegen.

Juventus, per l'attacco obiettivo Dusan Vlahovic

La dirigenza della Juventus, comunque, si sta già muovendo anche per rinforzare il reparto offensivo. Il primo obiettivo nella lista del direttore sportivo bianconero Cherubini sarebbe Dusan Vlahovic, talentuoso attaccante che milita nelle fila della Fiorentina e che viene valutato dal club viola almeno sessanta milioni di euro.