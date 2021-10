Il prossimo calciomercato estivo potrebbe essere ancora più interessante rispetto a quello del 2021. Nonostante i clamorosi trasferimenti di Messi al Paris Saint Germain e di Cristiano Ronaldo al Manchester United, gran parte degli addetti ai lavori è convinta che a movimentare il 2022 potrebbero essere i futuri riferimenti del calcio europeo. Si parla soprattutto di Kylian Mbappé e Erling Haaland. La punta francese è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2022 e attualmente non ci sono i presupposti per un suo prolungamento contrattuale.

Mbappé avrebbe rifiutato un'offerta di rinnovo di contratto nei mesi scorsi da circa 38 milioni di euro a stagione. Sarebbe pronto a trasferirsi a parametro zero al Real Madrid, società che era stata vicina all'acquisto già nel recente Calciomercato estivo. Il Paris Saint Germain starebbe già lavorando al sostituto e lo avrebbe individuato in Erling Haaland. La punta norvegese ha una clausola rescissoria presente sul suo contratto che può portarlo a lasciare il Borussia Dortmund nel 2022. Trattative di mercato che potrebbero agevolare la Juventus nell'acquisto di Mauro Icardi.

La punta Mauro Icardi possibile acquisto della Juventus della prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe presentare un'offerta importante per Mauro Icardi il prossimo calciomercato estivo.

L'argentino potrebbe lasciare a prezzo agevolato la società francese. Inoltre non sarebbe considerato un titolare, a maggior ragione se dovesse concretizzarsi l'approdo al Psg di Erling Haaland. Il norvegese sarebbe infatti considerato il sostituto ideale di Kylian Mbappé, in scadenza di contratto a giugno 2022 e che dovrebbe trasferirsi al Real Madrid.

La prossima estate la Juventus usufruirebbe per l'acquisto di Icardi anche del Decreto Crescita, in quanto saranno passati tre anni dalla partenza dell'argentino dalla Serie A. Tale disposizione governativa permette una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. Il preferito per la mediana sembra essere Aurelien Tchouameni, attualmente al Monaco e parte integrante della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore avanzato Icardi potrebbe essere il rinforzo ma il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, valutato circa 75 milioni di euro dalla società francese. Acquisto che potrebbe essere agevolato da alcune cessioni importanti, come per esempio quella possibile di McKennie.