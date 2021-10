Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus si concentrano su Federico Chiesa, autore di un ottimo inizio di stagione con la maglia bianconera. L'ex esterno della Fiorentina è tornato in grandi condizioni di forma dopo la grandissima vittoria dell'Europeo con la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Chiesa ha inoltre trascinato l'Italia anche nelle due partite di Nations League contro Spagna e Belgio, ma su di lui continuano a circolare numerose voci di mercato dalla Spagna. Il gioiello della Juventus, infatti, sarebbe seguito sia da alcuni dei più importanti club della Premier League inglese, ma anche dal Real Madrid.

Mercato Juventus, dalla Spagna voci su una possibile partenza di Federico Chiesa

Secondo indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna Federico Chiesa non sarebbe del tutto convinto del nuovo ruolo affidatogli da Massimiliano Allegri, ovvero quello di punta a tutti gli effetti. Proprio per questo motivo, il Real Madrid vorrebbe approfittare di questa situazione e sarebbe intenzionato a piombare sull'ex giocatore della Fiorentina. Federico Chiesa, infatti, sarebbe un vero e proprio pupillo del tecnico del Blancos Carlo Ancelotti, il quale vorrebbe puntare su di lui per il futuro. Anche il numero uno del Real Madrid Florentino Perez sarebbe stato notevolmente colpito dalle prestazioni del giocatore della Juventus, soprattutto dopo l'ottima prestazione di Chiesa contro il Chelsea in Champions League (il giocatore è stato autore del gol decisivo).

Da sottolineare anche i buonissimi rapporti che intercorrono tra il padre Enrico, che cura gli interessi del giocatore e Carlo Ancelotti, il quale ha allenato Chiesa senior al Parma. Enrico, infatti, è il procuratore del figlio insieme al più esperto Fali Ramadani.

Juventus, possibile asta milionaria per Federico Chiesa

Su Federico Chiesa, in ogni caso, non ci sarebbe solo il Real Madrid; l'ex giocatore della Fiorentina ha infatti colpito anche gli osservatori di alcuni top club europei, del calibro di Chelsea, Paris Saint Germain e Newcastle.

Quest'ultimo club, in particolare, dopo l'arrivo della nuova proprietà araba ha intenzione di investire almeno duecentocinquanta milioni di euro sul mercato, al fine di costruire una squadra altamente competitiva. La Juventus valuta Chiesa almeno cento milioni di euro e non sarebbe assolutamente intenzionata a cederlo, a meno che il club bianconero non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.