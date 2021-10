Questa mattina 19 ottobre, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro lo Zenit San Pietroburgo. Per i bianconeri ci sono ottime notizie che arrivano da Matthijs de Ligt. L'olandese, ieri 18 ottobre, ha effettuato degli esami strumentali che hanno escluso lesioni. Perciò De Ligt sarà a disposizione della Juventus e come ha annunciato Massimiliano Allegri in conferenza stampa sarà titolare contro lo Zenit: "De Ligt è completamente recuperato e domani gioca". Dunque, non ci sarà nessuna chance per Daniele Rugani di essere titolare visto che accanto al numero 4 juventino ci sarà Leonardo Bonucci.

Per il resto Massimiliano Allegri ha ancora alcuni dubbi che risolverà nella giornata di domani 20 ottobre. L'altra buona notizia che ha dato il tecnico livornese in conferenza stampa riguarda Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 juventino sarà a disposizione per la sfida contro l'Inter.

La Juventus ritrova anche Dybala

Paulo Dybala non sarà a disposizione della Juventus per la partita contro lo Zenit ma il suo rientro avverrà nel giro di breve tempo. Infatti, Massimiliano Allegri ha spiegato che il numero 10 juventino tornerà per la sfida del 24 ottobre: "Quasi sicuramente ci sarà con l'Inter". Adesso, però, la Juventus è concentrata solo sulla sfida contro lo Zenit. Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi e sono solo tre i giocatori certi di una maglia da titolare ovvero Wojciech Szczesny, Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci.

Per il resto una delle ipotesi è quella di rivedere tra i titolari Alvaro Morata. Il numero 9 juventino sta meglio e in Champions League potrebbe giocare l'attacco della Juventus. A centrocampo i dubbi sono parecchi perché alcuni giocatori hanno bisogno di rifiatare visto che il 24 ottobre i bianconeri saranno in campo per sfidare l'Inter.

Chance per Arthur

La Juventus, nella gara contro la Roma, ha ritrovato Arthur. Il brasiliano è tornato in campo dopo l'operazione alla gamba per rimuovere la calcificazione. Adesso Arthur sta bene e potrebbe essere utilizzato o al posto di Manuel Locatelli o come mezz'ala. Il brasiliano, però, non gioca con continuità da un po' e non avrebbe i 90 minuti nelle gambe.

Dunque, Massimiliano Allegri deve decidere se schierarlo dal primo minuto oppure no. Adesso, la Juventus lascerà Torino per raggiungere San Pietroburgo. Poi nella mattinata di domani 20 ottobre, il tecnico livornese valuterà con attenzione lo stato di forma dei suoi giocatori e terra anche in considerazione il fatto che domenica 24 ottobre ci sarà la sfida contro l'Inter. Anche se la priorità della Juventus è quella di ottenere un buon risultato in Russia.