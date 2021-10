Uno dei match più interessanti in programma per l'ottava giornata di campionato è sicuramente Lazio-Inter, in programma il sabato 16 ottobre alle ore 18, e uno dei giocatori più attesi è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è uno dei migliori elementi della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e spesso è stato al centro dei rumors di mercato, anche se il patron, Claudio Lotito, ha sempre rispedito al mittente le offerte giunte in sede. Tra i suoi estimatori c'è l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che un sondaggio lo ha fatto anche un anno e mezzo fa, ma senza successo, visto che il suo arrivo era legato alla cessione di Mauro Icardi, andato via solo l'ultimo giorno e ceduto al Paris Saint Germain in prestito (poi riscattato l'estate dopo).

L'interesse dell'Inter

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic è stato spesso accostato all'Inter nelle scorse sessioni di Calciomercato. Solo questa estate non c'è stato alcun rumors, anche per i problemi economici attraversati dal club meneghino e parzialmente risolti dalle cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, per una cifra complessiva vicina ai 200 milioni di euro. Qualcosa potrebbe cambiare l'anno prossimo, soprattutto se Suning dovesse cedere la società al fondo dell'Arabia Saudita, Pif, come si vocifera da qualche giorno, che recentemente ha anche acquistato il Newcastle per 300 milioni di euro.

Il centrocampista serbo è ritenuto il tassello perfetto per il reparto a disposizione di Simone Inzaghi, esattamente ciò che manca in questo momento.

Un giocatore in grado di abbinare grande qualità e forza fisica, che si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il classe 1995 porterebbe in dote anche tanti gol, visto che ogni anno supera o va vicino alla doppia cifra e in quest'annata ha già messo a segno due reti e collezionato due assist in sette partite di campionato.

La possibile offerta

La Lazio non lascerà andare tanto facilmente Sergej Milinkovic-Savic, anche se il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe cambiare qualcosa, visto che la prossima estate potrebbe essere l'ultima in cui i biancocelesti possono cederlo alla loro valutazione, a meno che non ci sia il rinnovo, visto che l'anno dopo sarebbe vicino alla scadenza.

L'Inter osserva interessata e per giugno potrebbe fare un tentativo, ma Claudio Lotito non accetterà di sedersi a trattare per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Difficile pensare all'inserimento di una contropartita tecnica, più semplice che si possa trovare un'intesa vicino a quella trovata per Correa, cioè con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di determinate condizioni.