La Juventus continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi. Non si parla però, solo dei risultati ottenuti dai bianconeri e delle quattro vittorie consecutive conquistate contro Spezia, Sampdoria, Chelsea e Torino. Una tematica che continua ad essere molto attuale è il Calciomercato, soprattutto perché la società bianconera ha deluso le aspettative sul mercato in estate. I soli acquisti di Locatelli, Kaio Jorge e Kean non hanno soddisfatto gran parte dei sostenitori bianconeri e degli addetti ai lavori. Sarebbe servito un ulteriore rinforzo a centrocampo, ma la situazione economica della Juventus dovuta alla pandemia da coronavirus non ha permesso investimenti pesanti.

Per questo nel 2022 potrebbero arrivare investimenti importanti sulla mediana.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore gradito come rinforzo per il centrocampo per la prossima stagione sarebbe Sergej Milinkovic Savic. Il nazionale serbo sarebbe considerato l'ideale perché garantirebbe fisicità e inserimenti. La Lazio però lo valuta almeno 75 milioni di euro, per questo la società bianconera potrebbe inserire nella trattativa due contropartite tecniche.

Il terzino Pellegrini e il centrocampista McKennie possibili contropartite per Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire i cartellini del terzino Luca Pellegrini e del centrocampista Weston McKennie per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic.

L'italiano ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro, l'americano di 35 milioni di euro.

Di conseguenza con entrambi si arriverebbe ad una valutazione intorno ai 45 milioni di euro. In tal caso la Juventus aggiungerebbe una somma cash da 30 milioni di euro così da raggiungere i 75 milioni di euro del cartellino di Milinkovic Savic.

Il nazionale serbo dopo tanti anni alla Lazio potrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società che gli garantirebbe anche un ingaggio stagionale importante.

Il possibile mercato della Juventus

Inoltre l'eventuale contropartita tecnica Weston McKennie potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Ci sarebbe infatti un forte interesse del West Ham per il centrocampista americano.

La società inglese infatti potrebbe acquistare il giocatore della Juventus per circa 40 milioni di euro al posto di Declan Rice. Il centrocampista del West Ham potrebbe essere ceduto durante il prossimo calciomercato estivo a società inglesi che lottano per vincere come Manchester United e Chelsea per circa 100 milioni di euro.