Il Milan potrebbe salutare Samu Castillejo nel prossimo mercato invernale. A causa dell'exploit di Salaemakers, lo spagnolo ha perso il posto da titolare e potrebbe cambiare aria per avere di nuovo un minutaggio importante.

Castillejo potrebbe volare verso la Spagna nel mercato di gennaio

Secondo le ultime notizie di mercato, l'esterno spagnolo sarebbe nel mirino del Getafe, che dopo il tentativo nella scorsa sessione di Calciomercato, vorrebbe acquistarlo a gennaio per rinforzare il pacchetto degli esterni. I rossoneri vogliono incassare una cifra attorno ai 6-7 milioni e appena si riuscirà a trovare un accordo tra le due società, Castillejo potrà ritornare in patria e iniziare una nuova esperienza in Liga, dopo quelle con Mallorca e Villareal.

La dirigenza rossonera, guidata da Maldini e Massara, potrebbero poi investire questa somma per accaparrarsi Lorenzo Lucca, talentuoso attaccante classe 2000 in forza al Pisa. I rossoneri vorrebbero anticipare gli altri club italiani come Juventus e Inter, offrendo una cifra attorno ai 10 milioni e lasciare il calciatore un altro anno in B per maturare e giocare con grande continuità; una strategia "alla Adli", che potrebbe favorire il club rossonero nell'acquisto di uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.

Sul fronte offensivo, i rossoneri stanno monitorando anche la pista riguardante Andrea Belotti: il Gallo non ha ancora firmato il rinnovo contrattuale con il Torino e potrebbe essere una grande opportunità a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Milan-Verona, dovrebbe tornare Giroud dal primo minuto

Intanto, i rossoneri si preparano a scendere in campo nella sfida del 16 ottobre, prevista per le 20:45, contro il Verona di Tudor, fondamentale per proseguire il percorso in campionato e arrivare nel migliore dei modi alla sfida di Champions contro il Porto.

Nonostante le notizie non rassicuranti arrivate sui fronti Theo e Maignan, Pioli sorride visti i rientri di Calabria e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe essere convocato per la sfida contro i clivensi.

Ottime notizie anche per Olivier Giroud, che dovrebbe ritornare a guidare l'attacco rossonero dal primo minuto, dopo le tante problematiche riscontrate in questa prima parte di stagione.

Pioli dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1: Tatarusanu tra i pali; difesa a quattro formata da Kalulu, Romagnoli, Tomori e Balò Tourè. A centrocampo, confermata la diga Kessie-Tonali, mentre in attacco riecco dal primo minuto Giroud, sostenuto dal trio formato da Salaemakers, Diaz (non al meglio e che potrebbe essere sostituito da Daniel Maldini) e Rebic, in leggero vantaggio su Leao nel ruolo di esterno sinistro.

Una sfida da non fallire per i rossoneri, che vogliono continuare il percorso in campionato.