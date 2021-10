Inter e Juventus saranno con ogni probabilità le protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. I due club hanno dovuto fare i conti con problemi economici che hanno condizionato il mercato questa estate, nella quale per entrambi sono arrivati addii pesanti, come quelli di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Cristiano Ronaldo. Entrambe le società sarebbero alla ricerca di un rinforzo in difesa, magari un'occasione di mercato. Tra queste potrebbe esserci Perr Schuurs, olandese classe '99 che all'Ajax sta trovando poco spazio in questa stagione, essendo di fatto ai margini dell'undici titolare da Ten Hag.

Schuurs, possibile duello tra Inter e Juventus

L'Inter è in cerca di un rinforzo in difesa per le prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno mezzo reparto in scadenza di contratto, praticamente tutte le alternative a Skriniar, De Vrij e Bastoni. Al termine di questa stagione dovrebbero andare via Aleksander Kolarov, Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia, che hanno già rinnovato in extremis questa estate, proprio a causa dei problemi economici che impedivano al club meneghino di intervenire in maniera importante sul mercato.

Il nome che sarebbe finito nel mirino di Ausilio e Marotta sarebbe quello di Perr Schuurs, centrale olandese che all'Ajax sta trovando poco spazio in questa stagione.

Ten Hag non sembra voler puntare sul classe 1999 e i numeri lo dimostrano. Solo tre le presenze raccolte in Eredivisie, a fronte di uno spezzone di gara giocato in Champions League. Troppo poco per un giocatore che vuole provare a giocarsi le proprie carte anche per strappare la convocazione al Mondiale in Qatar del 2022.

Una vicenda che segue da vicino anche la Juventus.

Pure i bianconeri cercano un rinforzo di prospettiva per il reparto arretrato vista l'età non più giovanissima di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, oltre al fatto che al termine di quest'annata dovrebbe andare via anche Daniele Rugani.

La possibile richiesta dell'Ajax

L'Ajax non ritiene incedibile Perr Schuurs, difensore olandese alto 191 cm e, come detto, non imprescindibile per il tecnico dei lancieri, Erik Ten Hag.

Il club olandese avrebbe fatto sapere alle società interessate, su tutte Inter e Juventus, di essere disposto a sedersi al tavolo delle trattative per proposte intorno ai 10 milioni di euro. Il contratto in scadenza a giugno 2025, inoltre, pone in una posizione di forza la società in sede di trattativa. Sia i nerazzurri che i bianconeri, però, potrebbero inserire una contropartita tecnica per abbassare o annullare definitivamente l'esborso economico. In questo modo si potrebbe realizzare anche una plusvalenza importante in ottica bilancio.