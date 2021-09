L'Inter avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Lucca per potenziare l'attacco della prossima stagione. Il classe 2000 si sta mettendo in evidenza con il Pisa e sarebbe corteggiato anche da Milan e Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero in pole proprio per gli ottimi rapporti tra il Pisa, società che ne detiene il cartellino, e Giorgio Chiellini, capitano della Juve. Claudio Chiellini è infatti il dirigente del club toscano e fratello del centrale di Allegri.

L'Inter pensa anche a Ruslan Malinovskyi

La società nerazzurra, inoltre, sarebbe anche sulle tracce di un centrocampista e nelle ultime ore è tornato di moda nuovamente il nome di Ruslan Malinovskyi.

Il ragazzo dell'Atalanta era stato già consigliato da Antonio Conte durante lo scorso anno, ma la scelta di Suning di puntare su un ridimensionamento e soprattutto su un nuovo allenatore ha fatto subito tramontare la trattativa sul nascere.

Dopo il gol siglato proprio alla squadra di Simone Inzaghi nel match di sabato 27 settembre, i dirigenti milanesi avrebbero deciso di riaprire la trattativa. L'ucraino è arrivato dal Genk per circa 16 milioni di euro e sotto la guida di Gasperini ha imparato ad essere meno anarchico e a giocare maggiormente per la squadra. L'avvio non molto soddisfacente di Hakan Calhanoglu potrebbe indurre l'Inter, nel caso non dovesse recuperare nemmeno Christian Eriksen, ad intavolare una trattativa per potenziare la trequarti.

Il costo del cartellino, adesso, si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

L'Inter pensa nuovamente a Gonzalo Villar della Roma

La società nerazzurra per rinforzare la mediana, invece, starebbe pensando di intavolare una trattativa con la Roma per Gonzalo Villar. Il centrocampista sarebbe scomparso dai radar di Josè Mourinho che lo sta relegando troppo spesso in tribuna.

I nerazzurri lo avrebbero cercato già nell'ultima sessioni di mercato estiva: tuttavia, però, secondo indiscrezioni sul web sarebbe stato bocciato dai giallorossi uno scambio con Roberto Gagliardini.

Il piano di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe essere quello di ingaggiare il calciatore in prestito secco durante la sessione di mercato invernale, per poi riscattarlo al termine della stagione se le prestazioni dovessero essere convincenti.

Il ragazzo potrebbe alternarsi e giocare nel ruolo di Marcelo Brozovic. Proprio il croato dovrebbe incontrare la società nerazzurra per discutere del rinnovo contrattuale che scadrà nel 2022. Il ragazzo chiederebbe uno stipendio sui 5 milioni di euro simile a quello percepito dal collega ex Milan Hakan Calhanoglu.