L'Inter avrebbe aperto i contatti per Franck Kessie. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con il Milan nel giugno 2022 ma non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo: i dirigenti milanisti non andrebbero oltre i 6 milioni di euro, mentre la richiesta dell'entourage del giocatore sarebbe di circa 8 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Tottenham e Paris Saint Germain. I nerazzurri però potrebbero essere in corsa grazie ai buoni rapporti tra Piero Ausilio e l'agente George Atangana, i quali si conoscono dopo aver formalizzato precedenti trattative in passato.

L'affare per l'ivoriano potrebbe essere simile a quello che ha portato Hakan Calhanoglu in nerazzurro pochi mesi fa. Il turco ha firmato un contratto da 5 milioni di euro circa fino al 2024.

Intanto in casa Inter si pensa anche al futuro di Matias Vecino, che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato anche un interesse del Milan che gli potrebbe offrire un contratto da 1,5 milioni di euro all'anno.

Per l'Inter spunta la suggestione Aguero

L'ultima suggestione per la società nerazzurra sarebbe Sergio Aguero. L'argentino sarebbe scontento al Barcellona, dove attualmente non sta giocando per un infortuni: in particolare l'addio di Lionel Messi (che pensava potesse essere suo nuovo compagno di squadra) non avrebbe fatto piacere all'attaccante ex Manchester City.

Il centravanti ha un contratto fino al termine della stagione 2023 da 5 milioni di euro all'anno; delle indiscrezioni provenienti dalla Spagna però dicono che il giocatore potrebbe anche rescindere coi blaugrana, per accasarsi altrove a parametro zero. La destinazione nerazzurra potrebbe anche intrigarlo perché troverebbe molti connazionali (ad esempio Lautaro Martinez e Joaquin Correa), ma l'età avanzata e soprattutto l'onerosità dell'operazione sarebbe il vero limite che creerebbe scetticismo negli uffici del club di Viale della Liberazione.

La società interista cercherebbe un rinforzo per il reparto offensivo in particolare dopo la situazione che si è creata con il post pubblicato, dopo la sfida contro il Sassuolo, da Alexis Sanchez. Il cileno, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche rescindere il suo contratto da 7 milioni di euro a gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Betis Siviglia, Marsiglia e Siviglia.

Marotta e Piero Ausilio, però, potrebbero anche decidere di attendere il termine della stagione per concentrarsi poi su Andrea Belotti. L'attuale attaccante del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe rinnovare.