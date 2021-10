L'Inter potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in difesa nelle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno ben tre giocatori in scadenza di contratto, D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, e difficilmente arriverà il rinnovo per tutti, visto che già questa estate erano stati ad un passo dall'addio. Per questo motivo la società nerazzurra andrà alla ricerca di un difensore di livello, che possa far rifiatare il trio titolare, composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Uno dei giocatori che sarebbe finito nel mirino di Ausilio e Marotta è il centrale del Milan, Alessio Romagnoli.

Inter su Romagnoli

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista delle prossime sessioni di calciomercato e ha cominciato a sondare diverse piste, cercando di cogliere anche le occasioni che il mercato porrà. Una di queste occasioni risponde al nome di Alessio Romagnoli, che in questa stagione sembra essere tornato su buoni livelli con la maglia del Milan, dopo un'annata negativa che lo aveva portato a perdere il posto da titolare a discapito di Kjaer e Tomori.

Il classe 1995 piace molto ai nerazzurri, essendo in grado di giocare sia al centro della difesa, come alternativa a De Vrij, o sul ruolo di centro sinistra, come alternativa a Bastoni, rappresentando un buon jolly per il tecnico, Simone Inzaghi.

Già ad agosto il giocatore era stato accostato alla società nerazzurra, in virtù di un incontro tra il giocatore e due dirigenti del club meneghino, Piero Ausilio e Dario Baccin, anche se non c'è mai stata una vera e propria trattativa. L'Inter, comunque, ha cominciato a sondare il terreno ed è pronto a soffiare il calciatore al Milan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In quest'annata il difensore sta trovando spazio, avendo raccolto sei presenze in campionato e una in Champions League.

La trattativa

Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza a giugno con il Milan e difficilmente i rossoneri lo lasceranno andare via a gennaio. L'Inter, anche, dal suo canto non ha fretta per anticipare l'approdo del difensore e per questo motivo cercherà di ingaggiare il giocatore a parametro zero.

Difficile pensare ad un contratto simile a quello percepito in rossonero (oltre ii 5 milioni di euro a stagione), ma è probabile che sul piatto venga messo un quadriennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Maldini e Massara faranno un ulteriore tentativo per tenere il giocatore rinnovandogli il contratto ma la trattativa è tutt'altro che semplice dato che l'agente di Romagnoli è Mino Raiola, con il quale i rapporti sono ai minimi storici dopo quanto successo con Gigio Donnarumma, andato via anche lui in scadenza di contratto, accasandosi al Paris Saint Germain. Dopo Calhanoglu, dunque, i nerazzurri provano un altro sgarbo ai cugini.