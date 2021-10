Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato è quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza a giugno con l'Inter e per questo motivo, inevitabilmente, diversi club avrebbero messo gli occhi su di lui. Tra questi ci sarebbe il Milan, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo alla luce del possibile addio di Franck Kessié, anche lui in scadenza di contratto. Uno "sgarbo" che sarebbe piuttosto clamoroso e che "vendicherebbe" quanto successo questa estate, quando i nerazzurri hanno soffiato Hakan Calhanoglu ai cugini a parametro zero, dopo che il turco è andato in scadenza di contratto.

Milan su Brozovic

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Marcelo Brozovic in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i rossoneri sono pronti a fare un tentativo per il centrocampista croato per provare a soffiarlo ai cugini, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022.

L'Inter, dal proprio canto, non si è sbilanciata, ma deve provare ad accelerare i tempi se vuole blindare "Epic Brozo". Proprio ieri, in questo senso, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha fatto trasparire grande ottimismo: "Tra una decina di giorni annunceremo il rinnovo di Lautaro, pietra angolare dell’Inter del futuro che vogliamo assolutamente trattenere.

E la prossima settimana ci vedremo pure per Brozovic: anche su questo fronte siamo molto fiduciosi".

Parole importanti quelle del dirigente nerazzurro, ma il Milan osserva interessato ed è pronto a fare un tentativo per il giocatore, che per rinnovare il proprio contratto con il club meneghino chiede un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per capire quale sarà il futuro del classe 1992.

La possibile mossa dell'Inter

L'Inter, dunque, è pronta a passare al contrattacco provando a blindare Marcelo Brozovic, cercando di avvicinarsi alle sue richieste per il rinnovo di contratto. I nerazzurri, inoltre, potrebbero fare un ulteriore dispetto al Milan facendo un tentativo per Franck Kessié, dato che anche l'ivoriano è in scadenza di contratto.

Situazione molto complessa, dato che su quest'ultimo si sono mossi altri top club europei, su tutti il Liverpool, il Manchester United e il Paris Saint Germain, pronti ad assecondare anche le richieste del suo entourage, che vorrebbe un contratto da 8 milioni di euro a stagione più ricche commissioni. Difficile, invece, pensare a uno scambio dei due giocatori tra Inter e Milan qualora le trattative per i rispettivi rinnovi non dovessero portare alla fumata bianca.