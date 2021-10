Mercoledì 6 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Italia-Spagna, match valido per la semifinale della UEFA Nations League. Gli Azzurri hanno guadagnato l'accesso alla fase conclusiva della competizione grazie al primo posto conquistato nel Gruppo 1: la squadra di Mancini ha ottenuto 12 punti (3 vittorie e 3 pareggi) ponendosi sopra a Olanda (11), Polonia (7) e Bosnia-Erzegovina (2). La Spagna di Luis Enrique, invece, ha chiuso in testa il Gruppo 4 per merito degli 11 punti ottenuti (3 vittorie e 2 pareggi), piazzandosi davanti a Germania (9), Svizzera e Ucraina (6).

Dove vederla: l'incontro verrà trasmesso in chiaro su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Statistiche: Alvaro Morata è andato a segno negli ultimi due match ufficiali tra le Furie Rosse e gli Azzurri, disputati tra Mondiali ed Europei.

Italia, ballottaggio Di Lorenzo-Calabria per Mancini

Mister Mancini e la sua Italia, dopo l'entusiasmante vittoria di Euro 2020, si apprestano a giocarsi la conquista di un ulteriore torneo, la Nations League, seppur di caratura decisamente minore. Il tecnico azzurro potrebbe optare per il 4-3-3, con G. Donnarumma in porta. Quartetto che avrà ottime chance di essere composto dalla coppia Bonucci-Chiellini in mezzo, con Emerson Palmieri che agirà come terzino sinistro e uno tra Calabria e Di Lorenzo sul versante opposto, col difensore partenopeo che pare leggermente favorito.

Le chiavi del centrocampo, invece, saranno probabilmente affidate a Barella, Jorginho e Locatelli. Pochi dubbi, infine, sembrano esserci per il tridente d'attacco che sarà composto da Kean, Chiesa e Insigne, con Raspadori pronto a subentrare a match in corso qualora il tecnico lo ritenesse opportuno.

Spagna, De Gea tra i pali

Luis Enrique e la sua Spagna, uscita da Euro 2020 proprio per merito degli Azzurri, sarà più che mai intenzionata a vendicarsi, sportivamente parlando, in questa semifinale di Nations League. Per approdare i finale, l'allenatore iberico potrebbe schierare lo speculare 4-3-3, con De Gea come estremo difensore.

Pacchetto arretrato che potrebbe avere come titolari Azpilicueta e Alonso ai lati, con Laporte e Garcia a far da filtro al centro del reparto. In mezzo al campo, invece, dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Busquets, Koke e Rodri. La triade offensiva, in ultimo, avrà buone chance di essere formata da Oyarzabal e Sarabia ai lati di Torres.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna:

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo (Calabria), Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Locatelli, Chiesa, Kean, Insigne. Allenatore: Mancini.

Spagna (4-3-3): De Gea, Azpilicueta, Laporte, E. Garcia, M. Alonso, Koke, Busquets, Rodri, Oyarzabal, F. Torres, Sarabia. Allenatore: Enrique.