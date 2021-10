La Juventus del futuro avrà una rosa giovane e di qualità. Lo ha confermato indirettamente il vicepresidente Pavel Nedved nel prepartita di Torino-Juventus, sottolineando come i bianconeri puntino molto su Moise Kean. Il dirigente ha anche aggiunto che la Juventus ha un grande futuro proprio per i tanti giovani di qualità fra prima squadra, under 23 e quelli del settore giovanile. Nel match contro il Torino ha esordito con la maglia bianconera anche Kaio Jorge, entrato a pochi minuti dalla fine della partita. Kean e Kaio Jorge saranno probabilmente parte integrante della Juventus anche in futuro, insieme a Paulo Dybala.

Da valutare invece il riscatto di Morata, che è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera per acquistarlo dovrebbe pagare circa 35 milioni di euro a giugno 2022.

Si parla inoltre di un interesse concreto della Juventus per Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Il sito Calciomercato.it ha promosso un sondaggio in cui ha chiesto agli utenti se la Juventus deve puntare sul serbo ed eventualmente non riscattare dall'Atletico Madrid il cartellino di Alvaro Morata.

La maggior parte degli utenti ha votato l'acquisto di Vlahovic

Nel sondaggio di calciomercato.it in cui si è chiesto ai lettori se la Juve debba acquistare Vlahovic preferendolo al riscatto di Alvaro Morata, ha ricevuto il maggior numero di voti la risposta "Si, ma a meno di 60 milioni di euro".

Secondo il 51,4% degli utenti la società bianconera dovrebbe investire sul serbo ma non deve spendere più di 60 milioni considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti il presidente della Fiorentina avrebbe offerto il prolungamento di contratto al serbo con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione e con una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

Il 31,4% degli utenti invece ha votato l'acquisto di Vlahovic ma anche la permanenza di Morata. Infine secondo il 17,1% la società bianconera dovrebbe riscattare il cartellino di Alvaro Morata.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe riscattare il cartellino di Alvaro Morata la prossima stagione. Lo spagnolo infatti piace molto a Massimiliano Allegri in quanto oltre a garantire profondità è bravo a supportare il lavoro dei centrocampisti in fase difensiva.

La società bianconera potrebbe però acquistare anche Dusan Vlahovic. Il tecnico toscano vorrebbe infatti cinque punte la prossima stagione. Dovrebbe arrivare inoltre anche un centrocampista. Servirà però cedere anche qualche giocatore. Potrebbero lasciare la Juventus Aaron Ramsey e Weston McKennie, che hanno mercato in Inghilterra.