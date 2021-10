La Juventus nel match di Champions League contro il Chelsea ha regalato ai suoi sostenitori una prestazione da grande squadra vincendo per 1-0. Un successo importante per l'autostima ma anche per la classifica del girone. I bianconeri adesso sono primi a 6 punti, Zenit e Chelsea sono a 3 e il Malmo a 0. Protagonista del match Federico Chiesa, che ha realizzato anche il gol decisivo della partita. Il nazionale italiano si sta confermando dopo un grande stagione 2020-2021. L'Europeo vinto con la nazionale italiana gli ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità e adesso è uno dei migliori centrocampisti in ambito europeo.

Nel post partita di Juventus-Chelsea il centrocampista ha voluto però smentire le voci che parlavano di presunte tensioni fra lui e Allegri. Per Chiesa si tratta solo di notizie inventate dai giornali e che tutta la rosa bianconera è con il mister. L'obiettivo è quello di riportare la Juventus alla vittoria. Il giocatore ha voluto parlare anche del match di sabato 2 ottobre contro il Torino, partita importante per provare a migliorare la classifica in campionato.

'Tensioni con Allegri? Notizie inventate dai giornali'

"Non c'è mai stato nessun problema con Allegri, questa è una cosa creata dai giornali: io faccio quello che mi chiede. Noi siamo tutti con lui, vogliamo riportare la Juventus alla vittoria".

Queste le dichiarazioni di Chiesa nel post Juventus-Chelsea. Il centrocampista ha quindi smentito le presunte tensioni con il tecnico toscano, che in alcune interviste aveva invitato il nazionale italiano a migliorare dal punto di vista offensivo. Chiesa ha parlato anche dell'importanza della vittoria contro il Chelsea: "Si, è stata una prestazione sofferta, perché il Chelsea ci ha messo a difendere, ha fatto un grande possesso palla, però abbiamo avuto lo spirito Juve, quello che vuole il mister, siamo stati bravi".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il centrocampista ha poi aggiunto che vincere era importante ma lo è altrettanto in campionato nel match contro il Torino previsto sabato 2 ottobre.

La formazione della Juventus contro il Torino

La Juventus giocherà contro il Torino sabato 2 ottobre alle ore 18. Una sfida importante anche per migliorare la classifica. I bianconeri infatti attualmente sono a dieci punti dal Napoli primo.

Un'eventuale vittoria rilancerebbe le ambizioni bianconere. Allegri non potrà schierare contro il Torino Alvaro Morata, Paulo Dybala, Kaio Jorge e Arthur Melo, che dovrebbero ritornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Dovrebbe essere confermata la formazione che ha giocato contro il Chelsea, con il possibile inserimento di Moise Kean al posto di Federico Bernardeschi.