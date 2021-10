La Juventus nella sua storia calcistica ha sempre dimostrato di voler valorizzare giovani di qualità, in particolar modo italiani. Anche in questa stagione la rosa bianconera è formata da tanti giovani, che potrebbero rappresentare il futuro della Juventus. Locatelli, Chiesa e Kean ne sono la dimostrazione, senza contare la presenza dei più esperti Bonucci, De Sciglio, Chiellini, Bernardeschi e Perin. Anche l'Under 23 bianconera nelle ultime stagioni ha dato modo a tanti giovani di mettersi in evidenza. Basti pensare ai vari Ranocchia e Fagioli, trasferitisi in prestito rispettivamente al Vicenza e alla Cremonese.

E a proposito di protagonisti in Serie B, la Juventus aveva individuato un altro giovane che sta dimostrando tutte le sue qualità con il Pisa. Si tratta della punta Lorenzo Lucca, classe 2000 già convocato dal commissario tecnico della nazionale Under 21 italiano Nicolato. In sei partite fin qui disputate nel campionato cadetto Lucca ha realizzato cinque gol e fornito un assist decisivo ad un suo compagno. Prestazioni che hanno attirato l'interesse di grandi società, fra cui anche quello di Juventus, Milan e Inter.

Lucca possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la grandi società di Serie A starebbero valutando l'acquisto di Lorenzo Lucca, punta classe 2000 del Pisa.

Gran fisico, Lucca ha dimostrato in questo inizio di stagione di avere una buona tecnica oltre che una fase realizzativa importante. Su di lui ci sarebbero Juventus, Milan e Inter ma i bianconeri sarebbero in vantaggio sulle milanesi. Decisiva infatti potrebbe essere la presenza al Pisa di Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, cresciuto come dirigente nella Juventus. Chiellini è stato uno dei protagonisti del progetto sportivo Under 23 della società bianconera.

In estate è diventato direttore sportivo del Pisa, dimostrando grandi capacità. La società toscana è attualmente prima in classifica anche grazie ai cinque gol realizzati da Lucca. Il classe 2000 attualmente ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. La Juventus potrebbe decidere di acquistarlo subito e lasciarlo in prestito al Pisa fino a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa anche per gennaio. Il tecnico Allegri vorrebbe un centrocampista e una punta. Difficile pensare che la società bianconera possa investire molto di cartellino. Per questo si parla di un interesse concreto per il centrocampista del Borussia Dortmund Axel Witsel, in scadenza di contratto a giugno 2022. Per il settore avanzato invece piace Lacazette dell'Arsenal, anche lui in scadenza a fine stagione.