La Juventus dopo la vittoria contro Spezia e Sampdoria in campionato è pronta a disputare la seconda giornata di Champions League. Sfiderà il Chelsea all'Allianz Stadium di Torino in un match difficile in considerazione anche delle assenze di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Come dichiarato dal tecnico Allegri le due punte dovrebbero ritornare a disposizione dopo la pausa per le nazionali. L'argentino potrebbe rientrare per la sfida della terza giornata di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, per lo spagnolo invece bisognerà attendere probabilmente fine ottobre.

Per il match contro il Chelsea Allegri dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2, che può diventare anche 3-5-2 in fase di impostazione. Il Chelsea dovrebbe schierare il 3-5-2, schema consolidato che gli ha permesso di vincere la Champions League la scorsa stagione. Entrambe sono con 3 punti in classifica, la Juventus nella prima giornata ha vinto contro il Malmo in Svezia per 3 a 0, il Chelsea invece 1 a 0 in Inghilterra contro lo Zenit San Pietroburgo.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Kean e Kulusevski

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare contro il Chelsea il 4-4-2 che in fase di impostazione potrebbe diventare un 3-5-2. In porta dovrebbe giocare Szczesny dopo che il nazionale della Polonia ha riposato in campionato sostituito da Perin.

Difesa con Danilo terzino destro, centrali Bonucci e de Ligt e Alex Sandro terzino sinistro. Potrebbe esserci l'inserimento anche di Chiellini, magari al posto di de Ligt. Centrocampo a quattro formato da Cuadrado sulla fascia destra, centrali Bentancur e Locatelli e Chiesa sulla fascia sinistra. Punte titolari potrebbero essere Dejan Kulusevski e Moise Kean.

Lo svedese dovrebbe giocare a supporto del nazionale italiano.

Tomas Tuchel dovrebbe affidarsi a Lukaku e Werner

Il tecnico del Chelsea Tomas Tuchel dovrebbe schierare il 3-5-2. Gli inglesi arrivano dalla sconfitta in campionato contro il Manchester City. In porta dovrebbe giocare il francese Mendy, difesa a tre con Christensen, Thiago Silva e Rudiger.

Centrocampo a cinque con Azpilicueta sulla fascia destra, centrali Kovacic, Jorginho e Kanté e Alonso sulla fascia sinistra. Punte titolari Werner e Lukaku.

Le probabili formazioni di Juventus-Chelsea

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa - Kulusevski, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

Chelsea (3-5-2): Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rudiger - Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kanté, Alonso - Werner, Lukaku. Allenatore Tomas Tuchel