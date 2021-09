La Juventus, dopo la vittoria in Champions League contro il Chelsea, proverà a confermarsi anche in campionato. Non sarà però una sfida semplice quella contro il Torino, perché è un derby ma anche perché nelle ultime stagioni le squadre di Juric hanno sempre creato difficoltà alla Juventus. Di certo, l'1 a 0 con cui la Juventus ha battuto il Chelsea dà molta autostima ai giocatori. Il Torino non potrà schierare contro i bianconeri Pjaca, infortunato, e Djidji, squalificato. In dubbio la presenza di Praet, che sta cercando di recuperare da un infortunio muscolare.

Per il resto non dovrebbero esserci clamorose novità di formazione. Lo stesso vale per la Juventus, che dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha vinto 1 a 0 in Champions League contro il Chelsea. L'unico dubbio sembra riguardare il settore avanzato. Da capire se Bernardeschi giocherà a supporto di Chiesa come nel match contro gli inglesi o se invece sarà Kean a giocare come punta a fianco dell'autore del gol decisivo nella vittoria in Champions League contro gli inglesi.

Il tecnico del Torino Ivan Juric dovrebbe affidarsi a Brekalo e Pobega a supporto di Sanabria

Il tecnico del Torino Ivan Juric dovrebbe schierare il 3-4-2-1. In porta Milinkovic Savic, difesa a tre che dovrebbe essere formata da Zima, Bremer e Rodriguez.

A centrocampo, Singo dovrebbe giocare sulla fascia destra, centrali Lukic e Mandragora e Ansaldi sulla fascia sinistra. Sulla trequarti, Brekalo e Pobega dovrebbero giocare a supporto della punta Sanabria. Potrebbe recuperare anche Belotti, per il nazionale italiano possibile panchina iniziale. Potrebbe essere schierato nel secondo tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Kean e Chiesa

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dovrebbe affidarsi a gran parte della formazione che ha vinto il match di Champions League contro il Chelsea. In porta dovrebbe giocare Szczesny, difesa con Danilo terzino destro, Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro terzino sinistro.

A centrocampo Cuadrado dovrebbe giocare sulla fascia destra, Bentancur e Locatelli centrali e Rabiot sulla fascia sinistra. Come dicevamo, il dubbio sembrerebbe riguardare l'inserimento di Bernardeschi o di Kean per il settore avanzato. Dovrebbero giocare l'ex Paris Saint Germain e Federico Chiesa.

Le probabili formazioni di Torino e Juventus

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic - Zima, Bremer, Rodriguez - Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi - Pobega, Brekalo - Sanabria. Allenatore Ivan Juric.

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot - Chiesa, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.