Dopo un inizio di stagione molto difficile, la Juventus si è già messa all'opera sul mercato, nonostante il periodo di pausa in attesa dalla riapertura di gennaio. La squadra bianconera ha dimostrato di avere necessità di alcuni acquisti di qualità, soprattutto per rinforzare il reparto offensivo. Paulo Dybala è notoriamente tormentato dagli infortuni, mentre Alvaro Morata non ha di certo dimostrato una buona vena realizzativa in questo inizio di stagione. Moise Kean è ancora molto giovane, dunque il peso dell'attacco bianconero non può ricadere tutto di lui.

La società bianconera, dunque, sta monitorando alcuni attaccanti per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo è Dusan Vlahovic, fortissimo centravanti classe 2000 che milita nelle fila della Fiorentina e della nazionale serba.

Mercato Juventus, assalto a Vlahovic per gennaio

La Juventus, in un primo momento, aveva deciso di aspettare la prossima sessione di calciomercato estivo per dare l'assalto a Vlahovic, ma, vista la folta concorrenza, la società bianconera ha scelto di tentare di acquistarlo per gennaio. Sul talentuoso attaccante serbo, infatti, sarebbe molto forte l'interesse del Manchester City. Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola sarebbe stato letteralmente stregato dalle prestazioni del centravanti serbo e lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza.

Sulle tracce del bomber della Fiorentina ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che in estate ha già provato ad acquistarlo, ma Commisso ha deciso di rispedire al mittente l'offerta di cinquantacinque milioni di euro presentatagli. Per questo, la dirigenza della Juventus avrebbe già preso contatto con gli agenti di Vlahovic, che chiedono un ingaggio da almeno sei milioni di euro netti a stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non si tratta di una trattativa facile, in quanto la Juventus dovrebbe cercare di piazzare una cessione importante, ma il dialogo è appena iniziato.

Commisso chiede 60 milioni di euro per Vlahovic

Il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, non ha alcuna intenzione di abbassare il prezzo di Dusan Vlahovic, che è stato fissato a circa 60 milioni di euro.

Visto il fatto che l'attaccante serbo non ha intenzione di rinnovare con il club viola, però, il presidente della Fiorentina potrebbe anche accontentarsi di una cifra tra i cinquanta ed i cinquantacinque milioni di euro. Il club bianconero, inoltre, potrebbe mettere sul piatto anche una contropartita tecnica per cercare di convincere Commisso a privarsi del suo gioiello.