La Juventus è già al lavoro per la prossima stagione per ciò che concerne il mercato. La società bianconera però potrebbe anticipare acquisti e cessioni già a gennaio, considerando le richieste che starebbero arrivando da alcune società inglesi per diversi giocatori. Si parla ad esempio di un interesse concreto del Tottenham per i centrocampisti Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Possibile un'offerta da 60 milioni di euro totali per entrambi i giocatori. Anche Aaron Ramsey vanta molti estimatori, su tutti l'Everton. Nelle ultime ore si parla anche del Newcastle, recentemente acquistato da un fondo saudita.

La società inglese potrebbe investire in maniera importante nei prossimi mesi, considerando le grandi possibilità della nuova proprietà. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si starebbe valutando l'acquisto di altri due giocatori della Juventus. Si tratta di Matthijs de Ligt e Federico Chiesa. La società bianconera non vorrebbe cederli e partirebbero solo per offerte importanti. Il Newcastle non avrebbe problemi ad offrire un totale di circa 200 milioni di euro per i due giocatori.

de Ligt e Chiesa possibili acquisti del Newcastle nel 2022

Il Newcastle potrebbe decidere di effettuare investimenti importanti in Serie A. Avrebbe infatti individuato in de Ligt e Chiesa due dei possibili rinforzi.

La nuova proprietà è pronta a costruire una rosa che alla lunga dovrà competere con le migliori società europee. Gli inglesi potrebbero offrire oltre 200 milioni di euro totali per i due giocatori della Juventus. Allo stesso tempo avrebbero individuato rinforzi anche in altre società di Serie A. Starebbero infatti seguendo il centrocampista Frank Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022, Brozovic (anche lui in scadenza a fine stagione) e De Vrij dell'Inter.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla inoltre di un interesse concreto del Newcastle per il tecnico ex Inter e Juventus Antonio Conte, attualmente senza panchina dopo aver rescisso il contratto con la società nerazzurra.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente cederà due dei suoi migliori giocatori. Come già anticipato ad inizio articolo, potrebbero invece partire Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Per quanto riguarda gli acquisti invece, si lavora a rinforzi per centrocampo e settore avanzato. Per la mediana il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, attualmente al Monaco. Per quanto riguarda la punta, si starebbe lavorando all'acquisto di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.