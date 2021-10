La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, soprattutto alle possibilità che potrebbero presentarsi a parametro zero. Ci sono infatti diversi giocatori importanti che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022. Fra questi spiccano Paul Pogba del Manchester United e Kylian Mbappé del Paris Saint Germain. Giocatori che però hanno un ingaggio importante che potrebbe non essere sostenibile per la società bianconera. Sarebbe invece più facile arrivare a Ansu Fati, punta 19enne del Barcellona che si accontenterebbe di un ingaggio minore rispetto a quello che sarebbe richiesto dai francesi.

Nei prossimi giorni infatti dovrebbe esserci l'incontro fra l'agente sportivo del giocatore Jorge Mendes e il Barcellona per provare a trovare un'intesa contrattuale. La società catalana sembra essere ottimista sul prolungamento anche perché considera Ansu Fati un giocatore importante per il presente e il futuro come Pedri e Gavi. L'agente sportivo del giocatore però sarebbe molto prudente anche perché molto dipenderà dalla volontà dei catalani di offrire un ingaggio adeguato. Se non dovesse arrivare l'intesa, il giocatore potrebbe essere ingaggiato dalla Juventus la prossima stagione.

Ansu Fati in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe spettatrice interessata dell'incontro che dovrebbe esserci in questi giorni fra il Barcellona e Ansu Fati.

Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente c'è il rischio che possa lasciare a parametro zero la società catalana la prossima stagione. Se non dovesse arrivare l'intesa la Juventus potrebbe provare ad ingaggiarlo a parametro zero. Intanto però la società bianconera starebbe già lavorando all'acquisto di punta di qualità.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi concretizzare l'acquisto di Dusan Vlahovic già durante il mercato di gennaio. Molto dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà a concludere nei prossimi mesi.

Si parla ad esempio delle possibili partenze dei centrocampisti Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Tutti giocatori che potrebbero trasferirsi in società inglesi. Sul gallese ci sarebbe l'interesse dell'Everton, la Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro. Sull'americano e sullo svedese invece quello del Tottenham, che sarebbe pronta ad offrire circa 60 milioni di euro totali per i due centrocampisti.