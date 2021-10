La Juventus in questo inizio di stagione ha fatto fatica a ritrovare una sua identità. Nonostante tutto, i risultati positivi nelle ultime partite sono iniziati ad arrivare: tre vittorie in campionato ed una in Champions League contro il Chelsea campione d'Europa. Le principali problematiche dei bianconeri hanno riguardato il centrocampo, dove sembra mancare qualità. In attesa del recupero ottimale di Arthur Melo, le prestazioni di Rabiot e Bentancur non hanno soddisfatto Massimiliano Allegri. Ottimo invece Locatelli, che in poche partite è riuscito a diventare un giocatore molto importante per il centrocampo della Juventus.

Fra le principali delusioni quindi troviamo Adrien Rabiot, che non è riuscito ad essere costante nelle prestazioni. Il tecnico toscano lo ha stuzzicato in qualche intervista post partita sottolineando come si aspetti molto di più dal francese. Non è però da scartare la possibilità lasci la società bianconera. Fra i principali estimatori del giocatore ci sarebbe il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che lo ha allenato nella sua precedente esperienza professionale al Paris Saint Germain. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe trasferirsi in Spagna in uno scambio di mercato che porterebbe Ceballos nella società bianconera.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Ceballos

La Juventus e il Real Madrid nei prossimi mesi potrebbero effettuare uno scambio di mercato fra centrocampisti.

Adrien Rabiot potrebbe trasferirsi in Spagna in cambio di Dani Ceballos. Entrambi sono valutati circa 30 milioni di euro, il francese ha 26 anni mentre lo spagnolo 25 anni. Sarebbe una trattativa di mercato che potrebbe essere ideale per entrambe le società. Il Real Madrid infatti cerca un centrocampista fisico mentre la Juventus vorrebbe più qualità sulla mediana.

Ceballos ha dimostrato soprattutto con il Betis Siviglia e con l'Arsenal di essere un giocatore in grado di migliorare il gioco. Fra l'altro la società bianconera se dovesse concretizzare questo scambio di mercato andrebbe anche ad alleggerire il monte ingaggi. Rabiot infatti guadagna 7 milioni di euro a stagione, Ceballos circa 3 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche ad altre cessioni oltre a quella eventuale di Rabiot. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero partire altri tre centrocampisti nei prossimi mesi. Aaron Ramsey potrebbe trasferirsi all'Everton, Weston McKennie e Dejan Kulusevski invece potrebbe essere acquistati dal Tottenham. A tal riguardo si parla di un'offerta della società inglese da circa 60 milioni di euro totali per i due centrocampisti bianconeri.