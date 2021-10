La Juventus è già al lavoro per definire il mercato dei prossimi mesi. La società bianconera potrebbe essere una delle società più attive a gennaio ma sta definendo anche acquisti e cessioni per la prossima stagione. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino nei prossimi mesi. I maggiori indiziati sarebbero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati nell'estate 2019 a parametro zero ma che non hanno mai inciso come ci si aspettava. Uno dei motivi che dovrebbe portare la società bianconera a valutare una loro cessione è l'ingaggio che attualmente guadagnano, da circa 7 milioni di euro a stagione.

Altro giocatore che potrebbe partire è Weston McKennie, che non si sta confermando in questo inizio stagione dopo che nella scorsa si era distinto come uno dei migliori giovani del campionato italiano. L'americano potrebbe essere ceduto per circa 35 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità che possa essere utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di un giocatore già nella rosa della Juventus. Ci si riferisce in particolar modo ad Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid.

Il centrocampista McKennie possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe offrire il centrocampista Weston McKennie come contropartita tecnica per l'acquisto di Alvaro Morata.

L'americano ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro, più o meno lo stessa somma che servirebbe alla società bianconera per riscattare dall'Atletico Madrid il cartellino dello spagnolo. I bianconeri in alternativa potrebbero chiedere anche uno sconto sull'acquisto della punta, cercando di vendere l'americano ad un'altra società.

Si parla infatti di un interesse concreto di diverse società inglesi per McKennie, su tutte il West Ham, che non avrebbero problemi a spendere i 35 milioni di euro del cartellino del centrocampista. La Juventus vorrebbe quindi acquistare Morata evitando di non spendere molto, così da investire sull'acquisto di un'altra punta di qualità brava in fase realizzativa.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina potrebbe cedere già a gennaio per circa 65 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Se la Juventus dovesse concretizzare le cessioni di Rabiot, Ramsey e McKennie, potrebbe acquistare almeno un centrocampista. Il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, prezzo che però potrebbe incrementare nei prossimi mesi. Sul 21enne ci sarebbe l'interesse di diverse società.