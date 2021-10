La vittoria contro la Roma conferma la solidità della Juventus, che conquista il quinto successo consecutivo fra campionato e Champions League. Il tecnico Allegri è riuscito a costruire una squadra in poche settimane, merito anche della disponibilità di tutti i giocatori. I giovani si stanno integrando molto bene, fra questi spiccano sicuramente Locatelli, Kaio Jorge e Kean. L'attaccante della nazionale italiana è stato decisivo nella vittoria contro la Roma di domenica 17 ottobre, segnando il gol del definitivo 1 a 0 per i bianconeri. A centrocampo, invece, Allegri ha deciso di affidarsi a Locatelli e a Bentancur come centrali: negli ultimi minuti è stato inserito anche Arthur Melo per gestire meglio il pallone.

Panchina, invece, per Weston McKennie, che diversi giornali sportivi considerano come uno dei possibili partenti a gennaio o eventualmente durante il Calciomercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'americano potrebbe essere utilizzato dalla Juventus come possibile contropartita tecnica per l'acquisto del centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni.

McKennie potrebbe entrare nella trattativa per arrivare a Tchouameni

La Juventus avrebbe individuato in Aurelien Tchouameni il possibile rinforzo per il centrocampo per il 2022. Il francese si sta confermando anche in questa stagione: è diventato parte integrante della nazionale francese di Didier Deschamps.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, prezzo che potrebbe aumentare nei prossimi mesi se dovesse continuare a confermarsi in Francia e nel calcio europeo. La Juventus potrebbe presentare un'offerta importante formata da una somma cash più il cartellino del centrocampista Weston McKennie, valutato circa 30 milioni di euro.

Potrebbero quindi bastare circa 20 milioni di euro 'cash' più il cartellino dell'americano per convincere il Monaco a cedere il giocatore. Di certo, su Tchouameni, c'è l'interesse concreto di diverse società europee. La Juventus, però, lo considera il rinforzo giusto da schierare davanti alla difesa. Il francese, infatti, garantisce equilibrio e impostazione di gioco e sarebbe il giocatore ideale da affiancare ai vari Locatelli e Bentancur.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro sul mercato anche per rinforzare il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'acquisto preferito per l'attacco sarebbe Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 75 milioni di euro, somma che potrebbe diminuire nei prossimi mesi considerando il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione. La Juventus potrebbe offrire ai toscani una somma cash più il cartellino del centrocampista Dejan Kulusevski.