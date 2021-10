La Juventus il 20 ottobre sarà impegnata contro lo Zenit. Per questa sfida Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare qualche cambio di formazione. In particolare potrebbe esserci un turno di riposo per Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur. Infatti, il tecnico livornese deve far rifiatare alcuni dei suoi titolari visti i tanti impegni. Inoltre, l'allenatore della Juventus starebbe pensando anche ad un cambio modulo e dovrebbe passare al 4-3-3. In attacco si va verso il tridente formato da Federico Chiesa, Alvaro Morata e Federico Bernardeschi.

La Juventus valuta alcuni cambi

La Juventus è a San Pietroburgo dove il 20 ottobre sarà impegnata per affrontare lo Zenit.

Questa trasferta per il club bianconero non è delle più agevoli, poiché si giocherà alle 21:00 ora italiana le 22:00 in Russia. Perciò la squadra tornerà a Torino solo nel pomeriggio del 21 ottobre. Per questo motivo, Massimiliano Allegri sta valutando con molta attenzione le condizioni dei suoi giocatori. In particolare, il tecnico livornese sta valutando di fare alcuni cambi. Il primo riguarderà la difesa dove ci sarà l'inserimento di Matthijs de Ligt: l'olandese agirà al fianco di Leonardo Bonucci. Mentre sulle fasce ci saranno Danilo e Alex Sandro. Quest'ultimo arriva riposato alla partita contro lo Zenit visto che contro la Roma è partito dalla panchina. Il reparto che però potrebbe presentare maggiori cambiamenti è il centrocampo.

Innanzitutto sarà una mediana a tre e non a quattro e tra i titolari non dovrebbero vedersi né Juan Cuadrado né Rodrigo Bentancur. Dal primo minuto contro lo Zenit potrebbero giocare Manuel Locatelli, Arthur e Weston McKennie. Il brasiliano è tornato a disposizione dopo l'operazione alla gamba e adesso potrebbe riprendersi un posto da titolare.

Anche se resta da capire quanti minuti avrà nelle gambe il brasiliano. Nel secondo tempo, Allegri potrebbe decidere di toglierlo per fare spazio a Ramsey. Quest'ultimo, però, non gioca da diverse partite e soprattutto è stato fermo a causa di alcuni problemi fisici. Per quanto riguarda l'attacco, invece, ci sarà la conferma di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi e con loro toccherà ad Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

Contro l'Inter dovrebbe ritornare Dybala

Dopo la partita contro lo Zenit, la Juventus affronterà l'Inter. Per questa sfida Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare Paulo Dybala. L'argentino è clinicamente guarito e sta lavorando al JTC per ritrovare la condizione dopo l'infortunio accusato lo scorso 26 settembre contro la Sampdoria.