La Juventus è già al lavoro per definire il mercato da portare avanti nei prossimi mesi. La società bianconera cercherà dapprima di alleggerire la rosa, possibilmente cedendo quei giocatori che hanno un ingaggio pesante. A gennaio potrebbe già partire Aaron Ramsey, che piace ad alcune società inglesi, così come Weston McKennie. L'americano potrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto a titolo definitivo dall'Atletico Madrid del cartellino di Alvaro Morata. Anche Rabiot sarebbe a rischio partenza, non tanto a gennaio ma a fine stagione.

La società bianconera, però, sta valutando anche gli acquisti che dovrà effettuare nei prossimi mesi. Se si dovessero concretizzare almeno due delle cessioni a centrocampo, potrebbe arrivare un innesto nelle mediana. Il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni. Si valuta anche l'acquisto di una punta di qualità, che possa migliorare la fase realizzativa della squadra bianconera. Il nome gradito dalla società bianconera è quello di Dusan Vlahovic, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe lasciare la Fiorentina già durante il mercato di gennaio.

La punta Vlahovic potrebbe essere ceduto già a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare Dusan Vlahovic già a gennaio. La Fiorentina, infatti, starebbe valutando la possibilità di cedere la punta subito e non aspettare fine stagione.

I motivi sarebbero diversi, non ultimo il difficile rapporto professionale che si è creato con il giocatore dopo le dichiarazioni degli agenti sportivi. Quest'ultimi, infatti, in una recente intervista, avevano sottolineato la volontà di non prolungare il contratto in scadenza con la società toscana a giugno 2023. Hanno inoltre aggiunto che, nonostante avessero portato nel recente Calciomercato al presidente Commisso un'offerta importante da parte di una società per Vlahovic, il presidente non l'aveva considerata.

Proprio il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione sarebbe ulteriore incentivo per la Fiorentina a considerare una cessione immediata. Il rischio, infatti, è che a fine stagione il prezzo del suo cartellino sia diminuito. Attualmente Vlahovic potrebbe essere venduto per circa 65 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus ma anche di altre società europee, come ad esempio l'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

L'eventuale acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus potrebbe essere agevolato da alcune cessioni importanti. Se infatti nei prossimi mesi dovessero concretizzarsi le partenze dei vari Rabiot, Ramsey e McKennie, potrebbe arrivare una somma cash importante da investire sul mercato. La Juventus, inoltre, andrebbe a risparmiare molto sul monte ingaggi, considerando che il francese e il gallese guadagnano ciascuno circa 7 milioni di euro netti a stagione.