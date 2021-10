La Juventus utilizzerà la pausa per le nazionali per recuperare quei giocatori che nelle ultime settimane, per vari motivi, hanno raccolto poco minutaggio. Soprattutto i reduci da un infortunio, e quindi il centrocampista Arthur Melo e la punta Kaio Jorge. I due brasiliani sono già stati convocati dal tecnico Massimiliano Allegri per il match contro il Torino, vinto dai bianconeri per 1 a 0. La punta ha anche giocato negli ultimi minuti, con il tecnico toscano che nel post partita ha elogiato il modo in cui è entrato in campo il brasiliano. Si proverà, inoltre, a recuperare i giocatori attualmente ancora infortunati, in particolar modo Paulo Dybala e Alvaro Morata.

L'argentino dovrebbe essere già disponibile per il match di campionato contro la Roma prevista domenica 17 ottobre o per quella di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Lo spagnolo, invece, dovrà stare fermo qualche altro giorno. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, potrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per domenica 24 ottobre, quando i bianconeri saranno impegnati a San Siro contro l'Inter.

Lo spagnolo Alvaro Morata dovrebbe rientrare per il martch contro l'Inter il 24 ottobre

La punta Alvaro Morata salterà probabilmente i match contro la Roma e lo Zenit San Pietroburgo e ritornerà a disposizione per la partita di San Siro contro l'Inter.

Lo spagnolo, infatti, sta recuperando dall'infortunio muscolare subito contro la Sampdoria. Sempre contro i liguri, nel primo tempo è stato sostituito anche Paulo Dybala, per il quale si era parlato inizialmente di un infortunio più grave. L'argentino, invece, ha saltato i match contro il Chelsea e il Torino e dovrebbe ritornare disponibile già dal 17 ottobre contro la Roma o eventualmente contro lo Zenit San Pietroburgo, il 20 ottobre.

Il tecnico Massimiliano Allegri, in una recente intervista, ha dichiarato che organizzerà due amichevoli durante la pausa per le nazionali per dare la possibilità a chi ha giocato meno di recuperare la forma ottimale. La Juventus, infatti, dal 17 ottobre al 6 novembre (prima dell'altra pausa per le nazionali) dovrà giocare ben sette partite.

Il tecnico toscano avrà quindi bisogno di tutti i giocatori della rosa, anche per evitare eventuali infortuni pesanti.

Le prossime partite della Juventus

La Juventus, al rientro dalla pausa per le nazionali, giocherà all'Allianz Stadium contro la Roma domenica 17 ottobre, per poi disputare la terza giornata del girone di Champions League, in Russia, contro lo Zenit San Pietroburgo, mercoledì 20 ottobre. Quattro giorni dopo sarà impegnata a San Siro contro l'Inter, per poi sfidare il 27 ottobre il Sassuolo a Torino. Il 30 ottobre è prevista Verona-Juventus, gli ultimi due match prima dell'altra pausa per le nazionali saranno contro lo Zenit San Pietroburgo il 2 novembre e contro la Fiorentina il 6 novembre.