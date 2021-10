La Juventus la prossima stagione potrebbe cercare di rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Le principali difficoltà in questo inizio di stagione infatti sembrano riguardare la mancanza di qualità sulla mediana, in particolar modo servirebbe un mediano davanti alla difesa che sappia garantire equilibrio e impostazione di gioco. Per questo Allegri negli ultimi giorni di mercato avrebbe gradito l'acquisto di Pjanic (poi trasferitosi al Besiktas) o quello di Witsel, che poi è rimasto al Borussia Dortmund. Nonostante questo, il tecnico toscano è riuscito ad attutire queste difficoltà, lo dimostrano le quattro vittorie consecutive per la Juventus.

L'acquisto di un centrocampista potrebbe essere posticipato al 2022, così come quello di un rinforzo sulla trequarti offensiva. Il tecnico toscano gradirebbe anche un innesto di qualità nel settore avanzato, che sappia incrementare imprevedibilità e fase realizzativa della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore gradito da Allegri è il centrocampista del Manchester City Riyad Mahrez.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Mahrez

Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla Juventus l'acquisto di un trequartista di qualità. Il nome gradito sembra essere quello di Riyad Mahrez, nazionale algerino del Manchester City. Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese.

Per questo potrebbe lasciare l'Inghilterra il prossimo Calciomercato estivo così da evitare di perderlo a parametro zero nel 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe agevolare il suo acquisto cedendo il centrocampista Kuluveski al Tottenham. Anche lo svedese ha una valutazione di mercato simile a quella dell'algerino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe però definirsi anche lo scambio di mercato fra Mahrez e Kulusevski fra Manchester City e Juventus.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante il possibile arrivo di Mahrez alla Juventus non trova particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile infatti che la società bianconera possa investire su un giocatore che ha un ingaggio pesante e che nel 2022 compirà 31 anni.

I bianconeri invece starebbero lavorando su giocatori giovani e di qualità, per questo si parla di un interesse concreto per il centrocampista del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni. Per quanto riguarda il settore avanzato il giocatore gradito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.