Il Chelsea avrebbe messo gli occhi su De Ligt. L'olandese che non sempre trova spazio dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri è ritornato titolare nella sfida che i bianconeri hanno vinto in rimonta contro lo Spezia. Il calciatore per fisicità e caratteristiche tecniche piacerebbe molto a Thomas Tuchel che lo vorrebbe per potenziare la difesa. Il giocatore è stato pagato circa 75 milioni di euro dalla società presieduta da Andrea Agnelli e ha un contratto molto oneroso da circa 12 milioni di euro. E' chiaro che se non dovesse essere un perno della nuova difesa, potrebbero esserci delle valutazioni.

I dirigenti torinesi, però, sarebbero anche su Anthony Martial che sarebbe in uscita dal Manchester United. Il calciatore vorrebbe cambiare aria in vista del prossimo Mondiale in Qatar e giocare con maggior continuità, anche se preferirebbe restare in Premier League. La sua valutazione sarebbe di circa 40-50 milioni di euro ma la Juventus potrebbe intavolare una trattativa simile a quella che ha portato Alvaro Morata a Torino, proponendo un prestito con relativo riscatto legato ad alcune condizioni che si potrebbero verificare nel corso della stagione.

L'Inter sarebbe molto vicina ad Onana dell'Ajax

L'Inter invece sarebbe molto vicino ad Andrè Onana. La conferma sarebbe arrivata proprio da Fabrizio Romano tramite il suo canale Twitch.

Il giornalista avrebbe confermato la volontà della parti anche se l'accordo definitivo deve ancora essere raggiunto. Il classe 1996 potrebbe però firmare già il suo contratto a gennaio perché nel 2022 terminerà il rapporto con l'Ajax. L'estremo difensore è squalificato fino al mese di novembre, dopo che la Uefa lo ha fermato per esser risultato positivo al di furosemide, un diuretico, riscontrato negli esami delle urine durante un controllo senza preavviso.

Onana potrebbe essere dunque il sostituto di Samir Handanovic. Lo sloveno ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe rinnovarlo a partire dalla prossima stagione. Con l'addio dell'ex Udinese, i nerazzurri dovranno scegliere anche il capitano del futuro. I maggiori indiziati sarebbero Milan Skriniar e Nicolò Barella.

Al momento, il centrocampista appare in vantaggio perché dopo tanti anni la squadra milanese potrebbe riavere un capitato di nazionalità italiana.

Handanovic nelle ultime partite giocate contro Bologna e Fiorentina ha evidenziato ottime prestazioni rispondendo sul campo alle tante critiche che gli erano state fatte dopo le prove poco brillanti che si sono verificate nelle gare contro il Verona, poi vinta per 2-1, e contro la Sampdoria. A Marassi l'Inter ha poi pareggiato per 2-2