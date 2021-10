La Juventus sta per tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Alla ripresa i bianconeri affronteranno la Roma e Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Paulo Dybala. Infatti, si pensava che l'argentino potesse rientrare proprio contro la Roma. Invece, Paulo Dybala sarà out come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: "Dybala assolutamente no, è molto più indietro di Morata". La buona notizia, però, è che Alvaro Morata riprenderà ad allenarsi in gruppo nella seduta di questo pomeriggio, 16 ottobre. Solo dopo questa seduta Allegri capirà se lo spagnolo potrà essere convocato per la partita contro la Roma.

Per quanto riguarda Dybala bisognerà attendere ancora un po' e Massimiliano Allegri ha spiegato quando l'argentino potrà essere a disposizione: "Nel giro di una settimana, dieci giorni credo che potrà essere a disposizione", ha detto il tecnico della Juventus in conferenza stampa. Infatti, l'allenatore livornese ha sottolineato che spesso i problemi muscolari possono rivelarsi diversi da come si pensa. Perciò Dybala sperava di rientrare proprio per il match contro la Roma e invece dovrà attendere ancora qualche giorno.

Tanti dubbi di formazione per la Juventus

Massimiliano Allegri non ha ancora risolto i dubbi di formazione in vista del match contro la Roma. Infatti, i sudamericani sono tornati a Torino solo nella serata di ieri 15 ottobre.

Dunque, solo nelle prossime ore il tecnico della Juventus avrà un quadro della situazione un po' più chiaro. Una delle poche certezze di formazione dovrebbe essere Matthijs de Ligt. Il numero 4 juventino non ha giocato con la nazionale olandese e per questo motivo Massimiliano Allegri ha spiegato che potrebbe giocare. Resta da capire chi giocherà al suo fianco fra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Per quanto riguarda il centrocampo resta da capire chi sarà il sostituto di Adrien Rabiot. Al momento il favorito sembra essere Federico Bernardeschi. Del numero 20 juventino ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Sono molto contento di Bernardeschi perché sta facendo bene, però non può fermarsi".

Ipotesi Kaio Jorge

La Juventus, nel pomeriggio di oggi 16 ottobre, sarà in campo per allenarsi e Massimiliano Allegri dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione.

Il dubbio più grande riguarda l'attacco. Le soluzioni sembrano essere tre, ovvero: Federico Chiesa, Moise Kean o Kaio Jorge. Il tecnico livornese ha parlato molto bene del giovane brasiliano e ha fatto capire che contro la Roma potrebbe avere una chance per essere titolare: "Senza Morata la scelta cadrebbe su Kean o Chiesa o su Kaio Jorge che non ha i 90 minuti nelle gambe". Inoltre, Allegri ha sottolineato che Kaio Jorge è un giocatore forte ed è molto sveglio. Dunque, il brasiliano sta conquistando Massimiliano Allegri e adesso non resta che attendere di capire se contro la Roma giocherà la sua prima gara da titolare con la maglia della Juventus.

Allegri non vuole parlare della sua vita privata

In questi giorni Massimiliano Allegri è stato al centro del gossip dopo la fine della sua storia d'amore con Ambra Angiolini. Durante la conferenza stampa di vigilia del match contro la Roma al tecnico livornese è stato chiesto un commento su questa vicenda: "Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo". Dunque, Allegri è concentrato solo sul suo lavoro e sulla gara contro la Roma.