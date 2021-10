La Juventus nelle prossime settimane dovrà lavorare molto in tema mercato. Si parla infatti di una società bianconera che potrebbe essere molto attiva a gennaio fra cessioni ma anche acquisti. Potrebbero infatti partire Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski, sui quali ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi. Per quanto riguarda invece gli investimenti i bianconeri vorrebbero rinforzare centrocampo e settore avanzato, piacciono il mediano del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni e la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

La società però in questi giorni è al lavoro anche sulla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza. Sono ben cinque quelli che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera a fine stagione. Su tutti spiccano Cuadrado e Dybala, che però sarebbero vicini al prolungamento di contratto. Diversa invece la situazione di Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, che ancora non avrebbero definito un eventuale incontro sul rinnovo contrattuale. Il portiere potrebbe lasciare la società bianconera per andare a giocare titolare, lo stesso vale per il terzino. Sul nazionale italiano invece ci sarebbe l'interesse del Napoli.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Napoli a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Napoli starebbe valutando l'ingaggio a parametro di Federico Bernardeschi per la prossima stagione. Il centrocampista della Juventus va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbe stato nessun incontro per discutere un eventuale prolungamento contrattuale.

Il nazionale italiano sta giocando molto in questo inizio stagione, impiegato come centrocampista di fascia sinistra o eventualmente come supporto alla punta. Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus, circa 4 milioni di euro a stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus gli potrebbe offrire un ingaggio di circa 3 milioni di euro.

Una diminuzione dell'attuale ingaggio importante. Intanto il Napoli starebbe valutando la situazione e se non dovesse rinnovare con la Juventus, potrebbe offrirgli un nuovo contratto a partire dalla prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2023. Su tutti spiccano Alex Sandro, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Per il brasiliano non ci sono novità mentre per i due centrocampisti si parla di cessione già a gennaio. Il francese potrebbe trasferirsi al Real Madrid, il gallese al Newcastle. Le loro eventuali cessioni alleggerirebbero il monte ingaggi e potrebbero portare la società bianconera ad investire su almeno un centrocampista.