La Juventus nei prossimi mesi dovrà lavorare molto sul mercato. La società bianconera infatti deve trovare i rinforzi giusti per una rosa che sembra aver bisogno di un centrocampista di qualità e di una punta brava in fase realizzativa. Molto però dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare. Si parla ad esempio delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kuilusevski. Indiscrezioni di mercato che confermerebbero come la società bianconera non abbia molta fiducia per gran parte dei centrocampisti che ha a disposizione.

Non sembra certa la permanenza anche di Alvaro Morata: lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus può riscattarlo dalla società spagnola per circa 35 milioni di euro. Una somma importante che però, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere spesa dalla società bianconera. Si starebbe valutando la possibilità di acquistare il cartellino dello spagnolo per inserirlo in un eventuale scambio di mercato e arrivare ad un centrocampista di qualità. D'altronde Morata è valutato circa 55 milioni di euro, acquistarlo per 35 milioni di euro sarebbe un investimento vantaggioso.

La punta Morata potrebbe essere riscattata per essere inserita in uno scambio di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di riscattare il cartellino di Alvaro Morata. Successivamente però lo spagnolo potrebbe essere inserito in uno scambio di mercato con un'altra società, magari con il Tottenham, che sarebbe interessata allo spagnolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società bianconera infatti vuole acquistare un centrocampista di qualità. Lo spagnolo potrebbe rappresentare la contropartita tecnica per arrivare al rinforzo sulla mediana. Morata potrebbe lasciare la società bianconera perché secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore individuato per rinforzare il settore avanzato è Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

Gli agenti sportivi del giocatore hanno confermato la volontà di non prolungare il contratto con la Fiorentina. Gli stessi in una recente intervista hanno dichiarato che il giocatore avrebbe potuto lasciare la società toscana già nel recente calciomercato estivo essendogli stata fatta recapitare un'offerta da 60 milioni più bonus. Alla fine è stato Commisso a rifiutarla perché avrebbe voluto prolungargli il contratto. Inoltre, la Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il preferito per la mediana sembra essere Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese di