La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo non poche difficoltà dal punto di vista del gioco e dei risultati. I soli due punti conquistati in quattro giornate confermano come il tecnico Allegri debba lavorare soprattutto sull'equilibrio ma anche dal punto di vista individuale. Fra le principali delusioni dell'inizio di campionato c'è sicuramente Szczesny, che contro l'Udinese ha causato i due gol che hanno permesso ai friulani di pareggiare il match. Prestazione deludente del nazionale della Polonia anche contro il Napoli, una sua corta respinta ha portato al pareggio (match terminato poi 2 a 1 per i campani).

Sia contro il Malmo che contro il Milan però Szczesny ha dimostrato di aver superato le difficoltà delle prime giornate di campionato. Contro i rossoneri ha salvato la Juventus da una sconfitta clamorosa parando un tiro ravvicinato di Kalulu. Nonostante la fiducia della rosa bianconera non è da scartare la possibilità venga ceduto durante il prossimo Calciomercato estivo. Pesa infatti l'ingaggio che attualmente guadagna da 7 milioni di euro a stagione. Se dovesse partire la Juventus potrebbe sostituirlo con un portiere giovane ed italiano. I bianconeri potrebbero presentare un'offerta al Napoli per Alex Meret.

Il portiere Meret potrebbe sostituire Szczesny la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alex Meret.

Il portiere del Napoli non è considerato un titolare dal tecnico Spalletti, che in questo inizio stagione gli sta preferendo Ospina per la sua abilità con i piedi e per la sua capacità di impostare il gioco dalla difesa. Meret però rimane uno dei portieri italiani più forti, a 24 anni infatti è il terzo portiere della nazionale italiana ed è campione d'Europa con la rappresentativa del commissario tecnico Roberto Mancini.

La Juventus potrebbe presentare un'offerta da 25 milioni di euro al Napoli per il giocatore. Sarebbe un acquisto utile dal punto di vista tecnico ed economico. Meret infatti potrebbe andare a guadagnare la metà di Szczesny, ovvero circa 3,5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri portieri per l'eventuale post Szczesny.

Piacciono gli esperti Keylor Navas del Paris Saint Germain e Bernd Leno dell'Arsenal. Il costaricano potrebbe perdere il ruolo da titolare in Francia a favore di Donnarumma, per questo potrebbe lasciare il Psg la prossima stagione. Leno invece è già una riserva all'Arsenal e con un contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato. Si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.