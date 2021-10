La Juventus della stagione 2007-2008, reduce dall'annata calcistica in Serie B per il processo Calciopoli, aveva in rosa giocatori importanti come Alex Del Piero, Gianluigi Buffon, Mauro Camoranesi, David Trezeguet e Pavel Nedved. C'era anche tanti giovani interessanti, alcune dei quali però sono riusciti a giocatori importanti in altre società: il caso di Antonio Nocerino , ex centrocampista e attuale allenatore dell'under 15 dell'Orlando City.

Il classe 1985 è cresciuto nel settore giovanile della società bianconera dal 1998 al 2002, prima di iniziare la sua carriera da giocatore professionista in prestito all'Avellino.

Successivamente giocò con diverse società come West Ham, Juventus e Milan. L'ex centrocampista ha avuto le sue stagioni migliori proprio nella società rossonera dal 2011 al 2014, in cui disputò 72 partire segnando 12 gol.

Di recente è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. Nocerino ha parlato del suo passato in bianconero, sottolineando come nella stagione 2007-2008 conservasse nell'armadio dello spogliatoio la maglia del Napoli.

Le maglie del Napoli conservate nell'armadietto dello spogliatoio della Juventus

"Quando scambiavo la maglia con un giocatore del Napoli la lasciavo nel cassetto dell'armadietto dello spogliatoio, sempre". Queste le dichiarazioni di Antonio Nocerino in una recente intervista.

Parole che dimostrano il suo legame con il club partenopeo e con la città del Napoli, dove è nato.

L'ex centrocampista ha parlato anche della situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con la società campana a fine stagione. Potrebbe quindi lasciare un parametro zero. A tal riguardo l'ex centrocampista ha aggiunto: "Secondo me è stato fatto un errore con Insigne, non si sarebbe dovuto arrivare a questo punto perché potrebbe essere tardi.

Il Napoli non deve approfittare del fatto che lui sia il capitano e che sia napoletano".

Antonio Nocerino vorrebbe la vittoria del Napoli in campionato

Nocerino ha voluto parlare della lotta per il campionato sottolineando che vorrebbe la vittoria del Napoli. Nonostante il suo passato calcistico al Milan, l'ex centrocampista ha infatti sottolineato: "Mi piacerebbe vedere la città di Napoli in festa, mi auguro che questo possa succedere il prima possibile".

Ha poi aggiunto: "Il mio amico Zlatan Ibrahimovic con il Milan si accontenterà di una qualificazione alla prossima edizione della Champions League".

Attualmente il Napoli è primo in classifica in Serie A dopo sette giornate di campionato avendole vinte tutte. Al secondo posto il Milan a 19 punti, seguono l'Inter a 17, Roma a 15, Fiorentina a 12 e Lazio, Juventus, Atalanta a Bologna a 11.