La Juventus potrebbe concludere diverse trattative di mercato a gennaio. La società bianconera starebbe lavorando alle cessioni dei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo. Fra questi spicca Aaron Ramsey, che però ha ingaggio pesante da 7 milioni di euro a stagione, sostenibile da poche società europee. Potrebbe poi decidere di rinforzare il centrocampo già a gennaio, mentre l'investimento nel settore avanzato potrebbe essere posticipato a giugno. A parlare del mercato della Juventus è stato il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini.

A Radio Bianconera il giornalista ha sottolineato che l'obiettivo della società bianconera è quello di cedere Ramsey ma se dovesse arrivare un'offerta per Weston McKennie sarebbe considerata. Altro giocatore che piace molto per il settore avanzato è Dusan Vlahovic anche se, come dichiarato da Ceccarini, "bisognerà capire cosa succederà, sulla punta della Fiorentina ci sono anche altre società". Il giornalista sportivo ha parlato anche del futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid e riscattabile dalla Juventus a giugno 2022 per circa 35 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista a gennaio e una punta in estate

"La Juventus vuole prendere un centrocampista a gennaio, la punta in estate".

Queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in merito al mercato della società bianconera dei prossimi mesi. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per la mediana del giocatore del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni, valutato circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda l'eventuale investimento nel settore avanzato, il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, sul quale però ci sarebbero anche altre società come Atletico Madrid e Tottenham.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dalla Serbia di recente hanno parlato gli agenti sportivi del giocatore sottolineando come non ci sia la volontà di prolungare il contratto con la Fiorentina e che durante il recente Calciomercato estivo è stata presentata ai toscani un'offerta da 60 milioni di euro più bonus per Vlahovic. Offerta che però è stata rifiutata dal presidente Commisso.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stata proprio la Juventus a voler acquistare il giocatore. Se ci sarà la possibilità, ci proverà probabilmente anche nei prossimi mesi.

Il futuro professionale di Alvaro Morata

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha parlato anche del futuro professionale di Alvaro Morata. Ha infatti sottolineato che potrebbe non essere riscattato lo spagnolo dall'Atletico Madrid perché il costo è importante, circa 35 milioni di euro. Inoltre secondo Ceccarini la Juventus non considererebbe Morata la punta del futuro della società bianconera.