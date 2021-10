La Juventus, dopo un inizio difficile fra risultati e prestazioni, sembra aver ritrovato equilibrio e vittorie. Lo dimostrano i sei successi consecutivi in altrettante partite, quattro dei quali per 1 a 0. Grandi meriti vanno al lavoro di Massimiliano Allegri, che ha risolto il problema dei tanti gol subiti nelle prime partite di campionato. Il prossimo passo sarà migliorare anche l'impostazione di gioco, e per questo sarà molto importante il recupero di Paulo Dybala che potrebbe giocare già nel match contro l'Inter previsto domenica 24 ottobre.

L'argentino ha partecipato alla trasferta di San Pietroburgo con la squadra. Un viaggio 'sfruttato' dai ladri, entrati nella sua abitazione fra Torino e Moncalieri. Rubata una collezione di orologi dell'argentino, anche se in questo momento il giocatore sta facendo ancora l'inventario per capire se manca qualche oltre oggetto nella sua casa. Una notizia di certo non piacevole per l'argentino. Ad accorgersi del 'movimento' in casa di Paulo Dybala è stato un vigilante notturno.

Disavventura per Paulo Dybala, rapinata la sua abitazione

Brutta disavventura per Paulo Dybala, che nella notte fra martedì 19 ottobre e mercoledì 20 ottobre ha subito un furto nella sua abitazione fra Torino e Moncalieri.

L'argentino non era presente perché impegnato nella trasferta di San Pietroburgo con la Juventus per il match di Champions League. I ladri hanno sfruttato proprio l'assenza dell'argentino per svaligiare la sua abitazione. Per adesso, l'unico furto accertato è una collezione di orologi. La punta nelle ultime settimane non sta vivendo un momento facile dal punto di vista professionale a causa dell'infortunio muscolare subito contro la Sampdoria.

Potrebbe però ritornare contro l'Inter nel match del 24 ottobre.

La situazione contrattuale di Paulo Dybala

A migliorare l'umore dell'argentino potrebbe essere il rinnovo contrattuale con la Juventus. Come confermato recentemente dal vicepresidente Pavel Nedved, Paulo Dybala è vicino alla sottoscrizione della nuova intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2026.

Dovrebbe andare a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione più di 2 milioni di euro di bonus. E' atteso nei prossimi giorni a Torino il suo agente sportivo, Jorge Antun, proprio per definire la nuova intesa contrattuale. Paulo Dybala sarà il riferimento tecnico e commerciale della società bianconera. E' infatti uno degli atleti più influenti nel mondo digitale. La speranza per società e sostenitori è che quanto prima ritorni ad incidere sul campo, come ha dimostrato negli anni alla Juventus, e che superi i tanti infortuni muscolari che lo hanno frenato nelle ultime stagioni.