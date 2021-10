La Juventus dopo un inizio difficile in campionato sembra aver ritrovato equilibrio che ha sempre contraddistinto le squadre di Massimiliano Allegri. Nelle ultime sei partite disputate, i bianconeri ne hanno vinte altrettante, quattro delle quali per 1 a 0. Segnale evidente di come sia migliorato l'atteggiamento della squadra, che ha dovuto gestire un addio pesante come quello di Cristiano Ronaldo nel recente Calciomercato estivo. Si parlava della partenza dl portoghese già da luglio, ma alla fine la sua cessione si è concretizzata solo il 28 agosto, tre giorni prima della fine del calciomercato estivo.

Una situazione che ha creato problemi alla società bianconera sul mercato, che ha dovuto acquistare il sostituto in pochi giorni, considerando che il mercato estivo è finito il 31 agosto. Sull'argomento ha parlato anche il difensore Giorgio Chiellini, che ha sottolineato come l'addio di Cristiano Ronaldo abbia condizionato l'inizio della stagione dei bianconeri. Secondo il capitano bianconero, infatti, se fosse andato via prima la rosa bianconera avrebbe avuto più tempo per preparare l'inizio di stagione.

Giorgio Chiellini ha parlato dell'addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo

"Avevo percepito che in estate potesse andare via, eravamo arrivati ad un punto del rapporto dove Cristiano Ronaldo aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse giustamente per lui".

Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini in una recente intervista. Il difensore ha aggiunto che il portoghese ha bisogno di una squadra che gioca per lui, come è successo in tutta la sua carriera professionale ma anche nei tre anni in bianconero. Chiellini ha poi aggiunto che nella Juventus è in atto un ringiovanimento della rosa e di certo se fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto.

Il difensore ha poi sottolineato: "Sarebbe stato meglio che Cristiano Ronaldo fosse andato via prima per prepararci, qualcosa nei risultati abbiamo pagato". Evidente il riferimento all'inizio difficile della Juventus in campionato, che l'ha portata ad una distanza di dieci punti dal Napoli primo e di otto punti dal Milan, secondo.

Secondo Chiellini, se fosse andato via ad inizio agosto la rosa avrebbe avuto più tempo per prepararsi al suo addio.

La Juventus di Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri sembra ora essersi ritrovata dopo un inizio difficile. Ha raggiunto infatti un equilibrio importante che gli ha permesso di non subire gol contro Chelsea, Torino, Roma e Zenit. Il tecnico toscano proverà a migliorarla nel gioco, considerando le difficoltà nella costruzione delle azioni di gol. Potrebbe essere molto importante, per questo obiettivo, il rientro di Paulo Dybala.