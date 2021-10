La Juventus, negli ultimi giorni di mercato, ha definito in maniera inattesa l'acquisto del centrocampista olandese Mohamed Ihattaren. Un investimento a prezzo vantaggioso in quanto il giocatore era in scadenza a giugno 2022 con il Psv Eindhoven, sua vecchia società. La società bianconera ha poi deciso di prestarlo alla Sampdoria per dargli modo di ambientarsi nel campionato italiano. Ihattaren, però, ha avuto difficoltà sin dall'inizio della sua esperienza professionale in Liguria, essendosi presentato al ritiro della Sampdoria con quattro kg in più.

La sua permanenza a Genova è durata poco più di un mese in quanto il 12 ottobre ha deciso di ritornare in Olanda per motivi familiari. Da quel giorno, però, non si è avuta più traccia di lui. Dall'Olanda fanno sapere che neanche i giornalisti locali sono riusciti a trovarlo. Una situazione molto particolare che è diventata un vero e proprio caso e che conferma le fragilità del giocatore. Come è noto, Mohamed Ihattaren è gestito da Mino Raiola, che insieme alla Juventus proverà a trovare una destinazione gradita al giocatore. Non è da scartare la possibilità che rescinda il contratto con la società bianconera.

Caso Ihattaren: non si hanno più notizie su di lui

Il centrocampista Mohamed Ihattaren è diventato un vero e proprio caso.

In prestito alla Sampdoria dalla Juventus, dal 12 ottobre è ritornato in Olanda per motivi familiari, ma attualmente non si hanno più notizie su di lui. I giornalisti locali hanno provato ad attivarsi per capire dove possa essere finito. Di certo, tale situazione non è stata gradita dal suo agente sportivo Raiola e dalla Juventus.

D'altronde, la società bianconera ha effettuato un investimento sul giocatore e c'è il rischio che possa perdere una discreta somma. Nella scorsa stagione Ihattaren ha fatto vedere tutte le sue qualità nel Psv Eindhoven. E' infatti considerato uno dei migliori giovani del calcio olandese. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, con grandi possibilità di essere convocato dalla nazionale maggiore dal commissario tecnico Louis Van Gaal

L'agente sportivo Raiola e la Juve

Il caso Ihattaren non dovrebbe condizionare eventuali trattative di mercato che potrebbero riguardare alcuni giocatori gestiti dall'agente sportivo Raiola e la Juventus.

A tal riguardo, fra i giocatori seguiti dalla società bianconera c'è sicuramente il centrocampista dell'Ajax Ryan Gravenberch, valutato circa 30 milioni di euro dalla società olandese. Potrebbe essere un investimento importante per il prossimo Calciomercato estivo. Si valuta anche il possibile ritorno di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. Molto dipenderà dalla volontà del centrocampista francese di ridursi l'ingaggio.