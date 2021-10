La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società bianconera. Si parla infatti di un possibile interesse del Newcastle per Rabiot e Ramsey, che in caso di partenza garantirebbero una buona somma di cartellino ma anche un risparmio di circa 14 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe lasciare la società bianconera anche Kaio Jorge, per il brasiliano si parla di una cessione in prestito per concedergli la possibilità di raccogliere più minutaggio. Per quanto riguarda gli acquisti il preferito per il centrocampo sembra essere Aurelien Tchouameni, il giocatore del Monaco si sta confermando in questo inizio stagione nel campionato e nella nazionale francese del commissario tecnico Didier Deschamps.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, difficile arrivare a Vlahovic già a gennaio.

La Juventus potrebbe sfruttare la difficile situazione di Icardi al Paris Saint Germain. La recente vicenda del tradimento dell'argentino a sua moglie Wanda Nara (che sembra aver perdonato la punta) potrebbe agevolare la sua cessione a prezzo vantaggioso da parte del Paris Saint Germain.

La punta Mauro Icardi possibile acquisto della Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Paris Saint Germain potrebbe ceder Mauro Icardi a gennaio. La vicenda del presunto tradimento di Icardi a Wanda Nara non sarebbe stata gradita dalla società francese, che potrebbe avallare la sua partenza già a gennaio.

Si parla di una sua possibile cessione a prezzo vantaggioso, intorno ai 30 milioni di euro. Il Paris Saint Germain andrebbe a risparmiare anche 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2024. L'eventuale arrivo dell'argentino a gennaio non trova conferme però fra i giornali sportivi italiani.

La Juventus valuta investimenti importanti a centrocampo e settore avanzato ma dovrà tenere conto anche delle cessioni. Oltre ai già menzionati Rabiot, Ramsey e Kaio Jorge, potrebbe lasciare la società bianconera già a gennaio il centrocampista Weston McKennie. Si parla di un interesse concreto del West Ham, che potrebbe investire circa 40 milioni di euro per acquistarlo.

Da valutare anche la posizione dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Nelle prossime settimane dovrebbero prolungare Juan Cuadrado e Paulo Dybala.

Si attenderà invece inizio 2022 per Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Per il nazionale italiano, se non dovesse esserci l'intesa per il prolungamento di contratto, potrebbe esserci la cessione già a gennaio.