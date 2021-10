La Juventus, nei prossimi mesi, potrebbe decidere di effettuare acquisti importanti per centrocampo e settore avanzato. Investimenti che però dovrebbero concretizzarsi solo se ci saranno partenze. La società bianconera, infatti, deve alleggerire la rosa, magari cedendo quei giocatori che non sono considerati importanti per il progetto sportivo bianconero. Si parla, ad esempio, delle possibili partenze di Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Il centrocampista americano potrebbe trasferirsi al West Ham, lo svedese al Tottenham.

Altro giocatore che potrebbe partire è Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese, dal ritiro della sua nazionale, ha lanciato una frecciatina alla società bianconera, criticando soprattutto la gestione dal punto di vista fisico riservatagli dallo staff tecnico e medico bianconero nelle ultime due stagioni. Parole che potrebbero portare ad un addio già a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, Ramsey potrebbe trasferirsi al Valencia in cambio della punta uruguaiana Maxi Gomez.

Possibile scambio di mercato fra Aaron Ramsey e Maxi Gomez

La Juventus potrebbe cedere il centrocampista Aaron Ramsey a gennaio in cambio del cartellino di Maxi Gomez. Una trattativa che garantirebbe alla Juventus non solo di alleggerire il monte ingaggi di 7 milioni di euro netti a stagione ma anche di avere in rosa una punta fisica come l'uruguaiano del Valencia.

In questa stagione, fino adesso, ha disputato sette partite nel campionato spagnolo con un gol ed un assist. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro, simile a quella del centrocampista gallese. Tale indiscrezione di mercato però non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile infatti pensare che il Valencia, società che non gode di una situazione economica ideale, possa decidere di investire su un giocatore che guadagna 7 milioni di euro a stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più probabile, quindi, che se Ramsey dovesse lasciare la Juventus, lo farà per trasferirsi in una società inglese. A tal riguardo, si parla di un interesse concreto dell'Everton. Negli ultimi giorni di mercato, alcuni giornali sportivi parlarono di un possibile scambio che porterebbe Ramsey all'Everton e il centrocampista brasiliano Allan alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe acquistare nei prossimi mesi un centrocampista ed una punta. Il preferito per la mediana sembra essere Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese. Per il settore avanzato piace Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.