La Juventus la prossima stagione potrebbe rinforzare in maniera decisa la sua rosa. Si parla, infatti, di acquisti importanti a centrocampo e nel settore avanzato soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni. Nella lista dei partenti ci sarebbero Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski, ai quali si andrebbero ad aggiungere i giocatori in scadenza di contratto nel 2022 come Perin, De Sciglio e Bernardeschi. Potrebbe andar via anche Morata, il cui riscatto dall'Atletico Madrid sembra più lontano.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, la società bianconera avrebbe individuato in Aurelien Tchouameni del Monaco e Ryan Gravenberch dell'Ajax i probabili volti nuovi del centrocampo.

In attacco, invece, oltre all'interesse per Dusan Vlahovic della Fiorentina, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquisire le prestazioni di due italiani che potrebbero essere disponibili a parametro zero.

Stiamo parlando della punta del Torino Andrea Belotti e di quella del Napoli Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza nel giugno del 2022. Il presidente del Toro, Cairo, ha dichiarato che Belotti ha rifiutato un'importante offerta per il prolungamento del contratto, dunque difficilmente resterà in granata. Diverso, invece, il discorso per Insigne, il quale starebbe trattando il rinnovo, ma al momento ci sarebbe ancora una certa distanza tra l'offerta del Napoli e le richieste del giocatore.

La Juventus potrebbe ingaggiare Belotti e Insigne la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di andare su Belotti e Lorenzo Insigne qualora dovessero essere disponibili a parametro zero. Sul centravanti del Torino ci sarebbero il Milan e la Juventus, con quest'ultima che potrebbe puntare sull'ex Palermo per rinforzare l'attacco.

Belotti potrebbe accettare una proposta d'ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda Insigne, in questa fase pare sia ancora lontana l'intesa col Napoli che non sarebbe disposto ad andare oltre la sua proposta di ingaggio da 5 milioni all'anno, mentre l'attaccante ne avrebbe chiesti 6 a stagione. Il capitano azzurro sarebbe seguito dall'Inter, ma alle spalle dei nerazzurri potrebbe spuntare proprio la Juventus qualora non dovesse esserci l'intesa con il Napoli per firmare un nuovo contratto.

Il mercato della Juventus: Romagnoli nel mirino

La Juventus starebbe valutando altri giocatori che andranno in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Fra questi c'è soprattutto Alessio Romagnoli, difensore del Milan. Il centrale 26enne potrebbe arrivare a Torino in caso di cessione di De Ligt. L'olandese, infatti, piace a diversi club della Premier League inglese.