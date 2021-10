La Juventus la prossima stagione dovrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Le difficoltà riscontrate dalla mediana bianconera in questo avvio di stagione avrebbero portato la società a valutare un investimento importante per un giocatore da schierare davanti alla difesa. Per questo si parla del possibile arrivo di Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della nazionale francese di Didier Deschamps. Il giocatore si sta confermando ad alti livelli in questo inizio stagione, a tal punto che potrebbe diventare un pezzo pregiato del mercato.

La sua valutazione di mercato attuale è di circa 40 milioni di euro, ma potrebbe incrementare nei prossimi mesi. Per questo la Juventus starebbe valutando anche delle alternative al francese.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe ingaggiare la prossima stagione il centrocampista Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach a giugno 2022. Il giocatore della nazionale svizzera, in questo inizio di stagione nel campionato tedesco, ha disputato cinque partite, segnando due gol e realizzando un assist.

Il centrocampista Zakaria possibile alternativa a Tchouameni per il centrocampo

La Juventus starebbe valutando il centrocampista classe '96 Denis Zakaria come possibile alternativa a Aurelien Tchouameni.

Il nazionale svizzero va in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach a fine stagione. Sul giocatore però, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe in vantaggio la Roma, che avrebbe trattato il suo acquisto già durante il recente Calciomercato estivo. Alla fine però Zakaria è rimasto in Germania, anche perché la società romana non è riuscita a cedere Diawara.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Juventus e Roma quindi potrebbero sfidarsi non solo in Serie A ma anche in tema mercato. Il preferito della società bianconera però sarebbe Tchouameni. La Juventus, se dovesse riuscire a cedere alcuni centrocampisti nei prossimi mesi, potrebbe provare ad acquistare il giocatore del Monaco.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey, Weston Mckennie e Dejan Kulusevski. Tutti giocatori che potrebbero garantire una somma importante che sarebbe investita per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Abbiamo parlato del possibile acquisto di Tchouameni e di Zakaria come alternativa al francese. Come punta invece potrebbe arrivare Dusan Vlahovic: in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023, pare destinato a lasciare la società toscana a gennaio o eventualmente in estate.