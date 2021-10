La Juventus ha ottenuto un pareggio importante in campionato contro l'Inter. Dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro di Dzeko nel primo tempo, i bianconeri nel secondo hanno giocato meglio affidandosi alla qualità dei nuovi entrati Dybala, Arthur e Chiesa. Il pareggio è arrivato a pochi minuti dalla fine su rigore per fallo di Dumfries su Alex Sandro. Gol della punta argentina, un rientro importante per il tecnico Massimiliano Allegri. Il match contro l'Inter ha messo in evidenza il problema realizzativo della Juventus, che in nove giornate ha appena realizzato 13 gol.

Pochi per una squadra che dovrebbe lottare per i primi posti della classifica. Per questo non è da scartare la possibilità arrivi un rinforzo importante nel settore avanzato a gennaio. Secondo la stampa inglese la società bianconera potrebbe acquistare Mauro Icardi. La punta argentina dopo il clamore suscitato dal presunto tradimento alla moglie Wanda Nara (che poi lo ha perdonato) avrebbe dato ulteriori motivazione al Paris Saint Germain nel valutare la sua cessione.

Inoltre sempre secondo la stampa inglese il rapporto fra Icardi e Messi non sarebbe ideale a tal punto che l'ex Barcellona avrebbe chiesto la sua cessione. Di conseguenza il classe 1993 potrebbe lasciare già a gennaio la società francese a prezzo vantaggioso.

La punta Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi la punta Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a gennaio. Ci sarebbe infatti un rapporto difficile fra l'argentino e Leo Messi, arrivato in estate a parametro zero dal Barcellona. Il nazionale argentino avrebbe chiesto la cessione di Icardi e la sua sostituzione con suo amico ed ex compagno di nazionale Sergio Aguero, attualmente al Barcellona.

Come è noto l'ex Manchester City si sarebbe trasferito ai catalani proprio per la presenza di Messi, che però per motivi economici non ha potuto rinnovare il suo contratto con il Barcellona. I due quindi giocherebbero volentieri insieme di nuovo dopo l'esperienza professionale nella nazionale argentina.

Il mercato della Juventus

La punta Mauro Icardi potrebbe quindi rappresentare un profilo ideale per la Juventus per rinforzare il settore avanzato, che in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà in fase realizzativa. Il Paris Saint Germain lo valuta circa 40 milioni di euro ma potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Il problema è rappresentato dall'ingaggio che guadagna la punta argentina, circa 10 milioni di euro a stagione.

Il giocatore è solo uno dei giocatori seguiti per il settore avanzato dalla Juventus. Si valutano infatti anche la punta del Pisa Lorenzo Lucca e quella della Fiorentina Dusan Vlahovic.