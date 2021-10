La Juventus dovrebbe risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Fra questi spiccano sicuramente Juan Cuadrado e Paulo Dybala, che però dovrebbero prolungare i loro contratti già nelle prossime settimane. Si dovrebbe attendere probabilmente l'inizio del 2022 per discutere dell'eventuale permanenza di Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, anche loro in scadenza a fine stagione. La società bianconera dovrà però valutare nei prossimi mesi anche i giocatori che hanno un contratto fino a giugno 2023.

Fra questi ci sono Alex Sandro, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera a fine stagione, così come il gallese. Diversa è la situazione del francese, che Allegri ritiene un giocatore importante ma che ancora non ha ha mostrato in maniera costante le sue qualità. La società bianconera potrebbe incontrare l'agente sportivo di Rabiot in primavera anche se non è da scartare la possibilità che il giocatore possa lasciare la Juventus a parametro zero alla scadenza del suo contratto.

Il centrocampista Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe decidere di non prolungare il contratto di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno 2023.

Il centrocampista è un nazionale francese e di recente anche Didier Deschamps ha parlato della sua importanza. Gode quindi della fiducia del commissario tecnico ma anche di Massimiliano Allegri, che ha sottolineato come debba migliorare negli inserimenti e in fase realizzativa. In primavera dovrebbe esserci l'incontro fra l'agente sportivo Veronique Rabiot (la mamma) e la società bianconera per discutere di un eventuale prolungamento contrattuale.

Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio che percepisce, circa 7 milioni di euro a stagione. Anche se la Juventus negli ultimi mesi sta cercando di diminuire il monte ingaggi, tale importo potrebbe essergli confermato anche per le prossime stagioni, ma tutto dipenderà dalle sue prestazioni. Un eventuale addio a parametro zero del francese però non peserebbe dal punto di vista del bilancio societario, in quanto il centrocampista è arrivato a parametro zero alla Juventus nel 2019.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche sugli acquisti per la prossima stagione. Potrebbe infatti arrivare un centrocampista ed una punta. Per la mediana il preferito sembra essere Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese. Per il settore avanzato si starebbe valutando la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.